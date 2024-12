Bộ phim làm nên chuyện tình Thương Tín – Diễm My từ màn ảnh ra đời thực được công chiếu

Đây là sự kiện được Viện Phim Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Viện Phim Việt Nam.

Theo đó, Viện Phim Việt Nam sẽ chiếu bộ phim Dòng sông hoa trắng (sản xuất năm 1989) ngày 11/12; Cây bạch đàn vô danh (sản xuất năm 1994) ngày 12/12 và Người đàn bà mộng du (sản xuất 2003) ngày 13/12 tại Rạp chiếu phim Ngọc Khánh, Viện phim Việt Nam (523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Điều ít biết về bộ phim làm nên chuyện tình Thương Tín - Diễm My

Dòng sông hoa trắng kể về 4 nữ biệt động tài sắc, vì tình yêu đất nước mà gạt bỏ nỗi niềm riêng. Phim không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một phần của lịch sử điện ảnh Việt Nam, ghi lại những câu chuyện về lòng dũng cảm và tình yêu quê hương đất nước của những người phụ nữ Việt Nam.

Poster bộ phim "Dòng sông hoa trắng". Ảnh: TL

Bộ phim ghi dấu ấn trong lòng khán giả như một bản anh hùng ca đầy chất lãng mạn với những thước phim đẹp nhất. Phim đã từng giành giải Quay phim xuất sắc nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương, nhờ khả năng tái hiện chân thực và mạnh mẽ những khoảnh khắc đáng nhớ. Đến nay, Dòng sông hoa trắng vẫn được coi là một trong những phim điện ảnh Việt Nam xuất sắc, với sức ảnh hưởng lâu dài đến nền điện ảnh và được khán giả trong và ngoài nước đánh giá cao.

Thời đó, đạo diễn Trần Phương đã mời các nữ diễn viên nổi bật về ngoại hình như Trà Giang, Lê Khanh, Diễm My và một thiếu nữ miền Tây vào vai 4 nữ biệt động. Hình ảnh 4 nữ biệt động mặc áo dài trắng, bị trói hai tay ra sau và bị quân đội Mỹ xử bắn trên sông Hàn (Đà Nẵng) do Trà Giang, Diễm My, Lê Khanh... thể hiện đã trở thành một trong những thước phim đáng giá của màn ảnh Việt.

Chia sẻ với Dân Việt, NSND Lê Khanh từng cho biết, cảnh xử bắn nữ biệt động trên sông Hàn là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với chị. Theo đó, cảnh quay 4 nữ biệt động mặc áo dài trắng bị trói vào cột trên xà lan, tàu Mỹ vần vũ xung quanh khiến họ cứ chao đảo, nghiêng ngả. Hình ảnh 4 cô trên xà lan mong manh như chiếc lá, tạo nên sự đối xứng giữa hai lực lượng ta và địch.

Cảnh các nữ sinh mặc áo dài trắng tham gia biểu tình trong phim. Ảnh: TL

Bối cảnh được Đạo diễn Trần Phương và nhà quay phim Phạm Việt Thanh chuẩn bị rất công phu với những bông hoa đại trắng được rải đầy khắp mặt sông. Cảnh xử bắn nhân vật của Trà Giang, Diễm My được quay trót lọt. Đến cảnh của Lê Khanh thì máu đỏ loang ra chiếc áo dài trắng nhưng không ai nghe tiếng kíp nổ. Hóa ra, kíp cài bên trong áo nổ và bao nhiêu mảnh vỡ đã bắn vào trong người Lê Khanh.

"Đúng cảnh quay bắn, đến lượt tôi, cái kíp nổ gài trong người không nổ, máu tứa ra nhưng áo không nổ. Cảnh đấy được thiết kế bao công phu, thuê áo dài, gài kíp nổ…. cuối cùng bị thất bại. Kinh phí làm phim ngày đó eo hẹp, mình phải luôn tiết kiệm, diễn xuất làm sao thật chính xác để quay một đúp là xong. Kíp gài trong áo tôi không nổ khiến cả đoàn phim lại đưa con thuyền từ giữa sông vào bờ, rồi đi thuê áo dài khác vì áo kia bị thấm máu hỏng. Tôi tiếc cái áo dài lắm! Sau cảnh quay thất bại, đoàn phim ngồi xem xét sai sót khâu nào rồi quyết định tăng thêm cho tôi gấp 3 lần kíp nổ, xịt kíp này thì có kíp khác", NSND Lê Khanh kể.

NSND Lê Khanh cũng tiết lộ: "Để có cảnh quay đầy chất anh hùng ca lãng mạn, lấy nước mắt khán giả và quay phim đoạt giải thì tôi phải trả giá bằng… những vết bỏng. Kíp nổ đầu tiên gài trong áo phải bung ra ngoài thì mới nổ áo, thực tế kíp nổ quay vào trong khiến người tôi bị bỏng. Tuy nhiên, vết bỏng không sâu và tôi tiếp tục phải quay lại cảnh bị bắn".

Bộ phim "Dòng sông hoa trắng" đã làm nên chuyện tình Thương Tín - Diễm My. Ảnh: TL

Trong phim, Diễm My vào vai Trà My, một tiểu thư đài các, xinh đẹp đem lòng yêu nhân vật Đại úy ngụy quân do Thương Tín thủ vai. Tình yêu của họ từ trong phim đã "vượt" ra ngoài cuộc đời thật. Nhờ sự giúp sức, chỉ bảo ân cần của Thương Tín, Diễm My đã diễn xuất tốt hơn và được giới chuyên môn đánh giá cao, gỡ bỏ mác "bình hoa di động".

Trong cuốn hồi ký "Thương Tín – Một đời giông bão" phát cách đây mấy năm cũng có nhắc đến Diễm My như một mối tình đẹp của thời đã qua. Diễm My cũng đã công bố những tấm ảnh thuở là người yêu của Thương Tín.

Không né tránh như một số bóng hồng khác, Diễm My đã thẳng thắn bày tỏ với báo chí: "Tôi luôn trân trọng cuộc tình này và cảm ơn cuộc đời vì đã được anh yêu thương và dạy bảo rất nhiều về diễn xuất" trong ngày Thương Tín ra mắt cuốn hồi ký, cùng với vợ chồng NSND Lê Khanh- Phạm Việt Thanh và Diễm My cũng có mặt để ủng hộ Thương Tín.

Hai bộ phim từng đoạt Bông sen bạc, Bông sen vàng

Cây bạch đàn vô danh là bộ phim của đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân kể về một câu chuyện tình éo le và cảm động được thể hiện trên bối cảnh nông thôn miền Bắc những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt được phác họa khá chân thực trong một không khí bừng bừng "tất cả cho tiền tuyến". Bộ phim tập trung vào khát vọng sống và sự giằng xé nội tâm của hai con người cô đơn: Bạch Vân - người đàn ông góa vợ và Bình - người đàn bà có chồng đi chiến đấu xa, rồi hy sinh. Và, họ đã "vượt rào" trong làn sóng phản đối của dư luận xóm làng.

Hồng Ánh và Võ Hoài Nam trong phim "Người đàn bà mộng du". Ảnh: TL

Dẫu rằng họ phải bỏ làng đi, nhưng như những "cây bạch đàn vô danh", họ vẫn trở về với cội nguồn làng xóm và sức sống dẻo dai khiến họ vượt qua mọi sự khắc nghiệt, sống mãi với thời gian.

Ấn tượng mạnh nhất mà bộ phim để lại là sự mộc mạc mà táo bạo của tính cách nhân vật, sự quyết liệt mà sâu lắng của tình huống.

Bộ phim từng đoạt Giải Bông sen bạc, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XI – 1996; Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Lê Vi, Giải Quay phim xuất sắc nhất cho Nguyễn Đức Việt (cùng với phim Nước mắt thời mở cửa), Giải Âm nhạc xuất sắc nhất cho Phó Đức Phương tại Liên hoan phim trên; Giải B Hội Điện ảnh Việt Nam 1995; Giải Ngọn đuốc đồng tại Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng 1996.

Bộ phim Người đàn bà mộng du được chuyển thể từ truyện ngắn nổi tiếng Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Bộ phim kể về câu chuyện của Quỳ - nữ quân y xinh đẹp, người đàn bà một mình làm chủ trái tim của tất cả những người lính trong một cánh quân lớn trên rừng Trường Sơn.

Những người đàn ông đi qua đời Quỳ như một cuộc điểm danh: trung đoàn trưởng Hòa, người anh hùng bị Quỳ cảm thấy "có những khi tầm thường" vì anh thích nuôi gà và có bệnh mồ hôi tay; Hậu - anh lính giao liên thầm lặng yêu, thầm lặng che chở và thầm lặng chết vì Quỳ; cậu lính trẻ vô danh nhìn trộm Quỳ tắm và bị ăn một cái tát nhưng trước khi ra trận lại được người đàn bà kỳ lạ ấy tha thứ và được biết thế nào là tình yêu.

Những hình bóng ấy đã ám ảnh suốt cuộc đời Quỳ, để chị trở thành người quen sống với người chết, quen với những giấc mơ, những hoài niệm chiến tranh, để Quỳ trở thành người đàn bà mộng du, không chỉ đêm đêm cầm đèn đi soi từng giường bệnh trong quân y viện, mà còn lang thang trong suốt cuộc đời mình, không thể dừng lại ở các ga xép hạnh phúc, cho dù chiến tranh đã kết thúc.

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân từng đoạt giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIV-2004. Đồng thời, tại Liên hoan phim này, bộ phim cũng đoạt Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Hồng Ánh, Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Lê Vũ Long, Giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Nguyễn Thanh Vân, Giải Quay phim xuất sắc nhất cho Nguyễn Hữu Tuấn.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng đoạt giải Cánh diều Vàng (thể loại phim truyện nhựa của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2003); Giải đặc biệt của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 49 tại Nhật Bản - 2004.