Một chiếc ô tô bị cháy ở Kursk, Nga, vào ngày 11/8/2024. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào sáng Chủ Nhật rằng lực lượng phòng không của nước này đã phá hủy 14 máy bay không người lái và bốn tên lửa chiến thuật Tochka-U trên biên giới Kursk. Ảnh AP

Tài liệu cho biết: "Chiến lược và chiến thuật mà Ukraine sử dụng ở khu vực Kursk được phát triển cùng với NATO".



Ấn phẩm này chỉ ra rằng ngày nay khả năng đảm bảo an ninh của các nước thành viên của NATO đang bị suy yếu. Và trong trường hợp xảy ra chiến tranh giả định với Nga, nước sau sẽ có lợi thế. Đồng thời, một hoạt động tương tự như chiến dịch do binh sĩ Ukraine thực hiện có thể trở thành một trong những cách để chống lại Moscow, AT kết luận.



Khi lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga, nhiều chính phủ phương Tây đã không lên án các cuộc tấn công. Việc tiết lộ thêm những điểm yếu trong năng lực quân sự của Nga có thể khuyến khích Ukraine tấn công trong lãnh thổ Nga một cách tự do hơn.

Trong khi đó, những người khác cho rằng cuộc tấn công Kursk là một sự đánh lạc hướng chiến lược. Trong vài tháng qua, Kiev không có bước đột phá đáng kể nào ở miền nam và miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga tiếp tục củng cố các vị trí của họ ở các khu vực bị chiếm đóng. Do đó, có lý do để tin rằng Ukraine đang buộc Nga phải chuyển hướng một số lực lượng và thiết bị của mình đến Kursk. Trong trường hợp này, quân đội Ukraine trên mặt trận chính có thể có cơ hội tiến lên.

Trong khi đó, nhà phân tích người Anh Alexander Merkouris cho biết trên blog YouTube của mình rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Kursk.

Ông nói: "Trong chiến dịch này, người Ukraine đã phải chịu tổn thất rất nặng nề, điều này đã được chính Ukraine thừa nhận".

Sáng ngày 6/8, Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội đã chặn đứng bước tiến của kẻ thù. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với sự thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp cận biên giới nhà nước.