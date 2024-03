Bốc thăm bán kết FA Cup: M.U đón tin vui

Ngay sau khi trận tứ kết FA Cup giữa M.U và Liverpool kết thúc, LĐBĐ Anh (FA) đã tiến hành bốc thăm chia cặp vòng bán kết. Thầy trò HLV Erik Ten Hag có thể đụng độ 2 ông lớn của nhóm "Big 6" là Man City và Chelsea nhưng kịch bản ấy đã không xảy ra. Thay vào đó, "Quỷ đỏ" chỉ phải gặp Coventry City.

Đây là lá thăm quá thuận lợi cho M.U bởi Coventry City đang thi đấu ở giải hạng Nhất Anh. Thầy trò HLV Mark Robins đã bất ngờ hạ Wolves 3-2 ở vòng tứ kết nhưng bị đánh giá thấp nhất ở bán kết. Với lá thăm may mắn này, thầy trò HLV Erik Ten Hag hoàn toàn có thể tin tưởng mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết FA Cup mùa thứ 2 liên tiếp.

Đánh bại Liverpool, M.U vào bán kết FA Cup 2023/2024.

Trong khi đó, trận bán kết còn lại sẽ là màn so tài giữa Man City và Chelsea. Xét tương quan lực lượng và phong độ, dàn sao The Citizens được đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng ở Premier League mùa này, trong cả 2 màn đụng độ The Blues, thầy trò HLV Pep Guardiola đều không thể giành chiến thắng (hòa 4-4 và hòa 1-1).

Chelsea gây thất vọng ở Premier League mùa này nhưng lại chơi tốt ở 2 sân chơi đấu cúp. Trước khi vượt qua Leicester, giành vé vào bán kết FA Cup, thầy trò HLV Mauricio Pochettino từng vào chung kết Carabao Cup. Vì vậy, đây là thử thách không dễ dàng với Man City trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương FA Cup.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, NHM bóng đá Anh sẽ được chứng kiến màn tái ngộ giữa Man City và M.U ở chung kết FA Cup. Mùa trước, 2 đội từng gặp nhau ở trận tranh chức vô địch. Kết quả, thầy trò HLV Pep Guardiola đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Bắt đầu từ vòng bán kết, các trận đấu của FA Cup sẽ được tổ chức tại sân Wembley (London). Theo lịch, vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 20/4 tới.

Trong số 4 CLB vào tứ kết FA Cup mùa này, M.U là đội giàu thành tích nhất với 12 lần vô địch. Tiếp đến là Chelsea (8), Man City (7) và Coventry City (1).

Kết quả bốc thăm bán kết FA Cup