85 tòa chung cư ở phường đông dân nhất Hà Nội, nhiều ô đất xây trường bỏ hoang

Mới đây, chuyện phụ huynh phải trải qua 2 vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất cho con vào trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Sở GDĐT TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin trường mầm non Hoàng Liệt tuyển sinh bằng hình thức bốc thăm gây xôn xao dư luận, Sở đã chỉ đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai xử lý, báo cáo.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 toà nhà ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

"Vấn đề này thẩm quyền thuộc về quận xử lý giải quyết nên Sở đã có chỉ đạo yêu cầu làm rõ vấn đề này", đại diện Sở GDĐT TP Hà Nội thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh nên chỉ sau 10 năm trên địa bàn đã có 85 tòa chung cư, với hơn 83.000 dân. Trước đó, năm 2012 toàn phường chỉ có khoảng 33.000 dân (tăng gần gấp 3 lần).

Hình ảnh phụ huynh bốc thăm giành suất vào trường mầm non cho con gây xôn xao dư luận. Ảnh: Gia Khiêm

Dân số tăng nhanh chóng mặt kéo theo hàng loạt hệ lụy mà phường Hoàng Liệt gặp phải như ùn tắc nghiêm trọng tại các nút giao thông ra vào bán đảo Linh Đàm, thiếu trường lớp cho trẻ đến trường.

Đứng trước áp lực về cơ sở hạ tầng đầu tư cho giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, đầu tháng 6 vừa qua, quận Hoàng Mai đã có kiến nghị gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội, đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng giao gần 8ha đất (7 ô) để quản lý, đầu tư xây mới 7 trường công lập trên địa bàn.

Nằm ngay cạnh khu chung cư HH Linh Đàm là một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông được quây tôn, tận dụng làm bãi đỗ xe ô tô. Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, theo quy hoạch, ô đất này để làm trường học. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ thể, 7 ô đất quy hoạch trường học nhưng chưa được đầu tư gồm: C1/TH1 trường tiểu học, diện tích 1,3ha; C1/TH2 trường trung học cơ sở, diện tích 2,4ha; C1/NT3 trường mầm non, diện tích 0,6ha; C1/TH3 trường trung học phổ thông, diện tích 1,3ha; F5/TH3 trường trung học cơ sở, diện tích 0,73ha; F5/NT5, trường mầm non, diện tích 0,49ha và F4/TH2 trường tiểu học, diện tích 1,1ha. Đáng chú ý, theo vị đại diện này, có tới 6/7 ô đất nêu trên được giao cho Tổng Công ty HUD khoảng 20 năm về trước nhưng đơn vị này chậm triển khai.

Một ô đất quy hoạch xây trường trên phường Hoàng Liệt nhưng không được triển khai, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Gia Khiêm

Theo vị đại diện này, nhiều ô đất đã quây tôn khoảng 20 năm, để cỏ dại mọc hoặc có ô đang được tận dụng làm bãi trông xe… Trong khi đó, áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng trong ngành của phường là rất lớn. Không chỉ riêng khối mầm non, thậm chí vài năm nữa khối tiểu học, trung học công lập cũng quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu cho nhân dân.

"Chủ đầu tư chỉ tập trung xây nhà để bán kiếm tiền, 12 ô đất quy hoạch trường học thì bỏ hoang"

Trước nghịch cảnh có đất quy hoạch làm trường học mà chủ đầu tư lại bỏ hoang, gây áp lực cho ngành giáo dục, UBND quận Hoàng Mai đã kiến nghị xin được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách quận đối với 7 ô đất nêu trên.

"Phường và quận mong muốn được giao lại đất để đầu tư công, giúp người dân được hưởng lợi, phục vụ nhu cầu tất yếu cho nhân dân. Nghịch lý nằm ở chỗ, chủ đầu tư chỉ tập trung xây nhà để bán kiếm tiền. Còn 12 ô đất quy hoạch trường học thì bị quây tôn gần 20 năm qua, để cỏ dại mọc hoặc tận dụng làm bãi xe", đại diện UBND phường Hoàng Liệt chia sẻ.

85 tòa chung cư đua nhau mọc ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) hơn 10 năm qua. Ảnh: Gia Khiêm

Nằm ngay cạnh khu chung cư HH Linh Đàm là một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông được quây tôn, tận dụng làm bãi đỗ xe ô tô. Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, theo quy hoạch, ô đất này để làm trường học. Còn nằm giữa khu Tây Nam Linh Đàm cũng là một khu đất rộng được quy hoạch làm trường học nhưng để cỏ dại mọc ngập đầu.

"Chung cư đã được xây kín các ô đất theo quy hoạch, nhưng hơn chục năm nay, các chủ đầu tư không đoái hoài đến việc xây dựng trường lớp cho con em cư dân", vị đại diện chia sẻ tiếp.

Một góc khu chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Ảnh: Gia Khiêm

Để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ mầm non của người dân, quận Hoàng Mai đã đầu tư xây dựng mới 2 cơ sở cho Trường Mầm non Hoàng Liệt tại các khu dân cư Tứ Kỳ, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu đi học của các gia đình đang sinh sống trên địa bàn.

Đại diện UBND phường Hoàng Liệt cũng lo ngại, với tình hình dân số tăng nhanh, trong khi trường lớp không được chủ đầu tư quan tâm mới dẫn đến việc bốc thăm cho trẻ vào mẫu giáo.

"Nếu không xây thêm trường, thì chỉ vài năm nữa, lại tới lượt phụ huynh bốc thăm giành suất cho con vào cấp một, rồi cả cấp hai", vị này nói thêm.

Trước đó, trong hai ngày 27-28/8 vừa qua, hàng trăm phụ huynh đã tham gia bốc thăm để giành suất cho con (lứa 3-4 tuổi) vào Trường Mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022-2023.

Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến. Nhà trường dự kiến sẽ tuyển hết số học sinh này để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học. Đối với trẻ 3-4 tuổi, nhà trường chỉ có thể tuyển thêm 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, có gần 400 hồ sơ vượt chỉ tiêu.

Theo ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, đây là tình huống bắt buộc phải làm và không còn cách nào khác. "Chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên và cuối cùng cũng chỉ còn phương án bốc thăm bởi địa bàn phường chỉ có một trường mầm non công lập. Quận cũng sẽ có báo cáo lên thành phố, Chính phủ về vấn đề này", ông Thái nói.

Theo thống kê của phường Hoàng Liệt, hiện trên địa bàn phường có 8.155 trẻ em trong độ tuổi mầm non, trong đó có 6.611 trẻ 2-5 tuổi. Đặc biệt, Trường Mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất trên địa bàn phường, có 4 cơ sở trường với tổng diện tích trên 5.200m2 (cơ sở Tứ Kỳ, cơ sở Pháp Vân, cơ sở Bằng A và cơ sở Linh Đàm).