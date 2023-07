Trong văn bản số 77/CV.SLNA.2023 của Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An - Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An có nhắc tới những bài viết trên mạng xã hội facebook và một chuyên trang nói về "Nghi vấn gian lận tuổi của cầu thủ nhí Nghệ An?" đề cập đến vận động viên P.V.N của đội U11 Sông Lam Nghệ An (SLNA) hiện tham gia Giải bóng đá Nhi đồng Toàn quốc 2023.

Bóng đá trẻ Nghệ An có lịch sử giàu thành tích với nhiều tài năng sớm nở rộ.

Theo đó, đơn vị này khẳng định "Là đơn vị chuyên môn, với trách nhiệm, sứ mệnh tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ cho tỉnh nhà (Nghệ An - PV) cũng như quốc gia, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An khẳng định quy trình tuyển chọn vận động viên của Trung tâm là khách quan, minh bạch, dựa trên những hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật đã được các cơ quan chức năng xác nhận cũng như hoàn toàn tin tưởng vào sự kiểm tra chặt chẽ, cách tổ chức bài bản của Ban tổ chức Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc".

"Thông tin trên mạng xã hội và bài viết gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An, Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cũng như ảnh hưởng đến uy tín của Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2023" - theo nội dung công văn này.

Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cam kết cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan đến vận động viên do gia đình cung cấp trước khi thực hiện công tác ký hợp đồng đào tạo để đối chiếu, phục vụ công tác xác minh.

Việc xác minh, làm rõ thông tin trên những bài viết nhằm tránh ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của giải đấu, các đội bóng và quyền lợi chính đáng của vận động viên.