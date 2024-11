BSR và hành trình đầu tư cho giáo dục - đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

Tháng 8/2023, phát biểu chỉ đạo tại một hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nói: “Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng một thế hệ người Việt Nam đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai”. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển nhân tài, phát triển đất nước.

Một số công trình trường học BSR đã tài trợ trong hơn 10 năm qua trên khắp mọi miền đất nước.

Tiếp thu những quan điểm chỉ đạo đó, 10 năm qua, Petrovietnam và các đơn vị thành viên cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng nhiều công trình trường học trải dài trên các vùng, miền của đất nước. Từ địa đầu Tổ quốc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái đến các khu vực Tây Nguyên cũng như cực Nam của Tổ quốc như Tiền Giang, Hậu Giang..., Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tài trợ xây dựng tổng cộng 658 hạng mục, công trình trường học, gồm các trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhà bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy... Tổng kinh phí dành cho hoạt động này là hơn 2.300 tỷ đồng.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, BSR đã vinh dự đón nhận biểu trưng và bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác này. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của tập thể người lao động BSR đối với cộng đồng, xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR chia sẻ, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai mai sau.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2013-2023, cả nước đã xây dựng hơn 36.000 phòng học và 1.300 phòng công vụ cho giáo viên, với tổng kinh phí huy động đạt khoảng 33.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đoàn thể đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Từ khi xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đến nay, BSR đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên cả nước với tổng kinh phí trên 870 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục tài trợ như xây dựng trường học, trạm y tế, nhà Đại đoàn kết, chương trình “Tết vì người nghèo”, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục thiên tai, cứu trợ nhân đạo, khuyến học - khuyến tài, phòng chống dịch Covid-19... Trong các lĩnh vực tài trợ, BSR dành nhiều nhất cho việc đầu tư xây trường học, tài trợ trang thiết bị học tập, khuyến học, khuyến tài với tổng kinh phí hơn 316 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 36%.

Hành trình “thắp sáng ước mơ, chắp cánh tri thức”

Nhiều năm qua, hành trình “thắp sáng ước mơ, chắp cánh tri thức” của BSR đã đến với nhiều tỉnh/thành trên đất nước hình chữ “S”. Bất kể miền non cao hay vùng nắng gió, dấu chân của người lao động BSR vẫn âm thầm chắp cánh cho những em học sinh đi tìm con chữ. Đơn cử tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, BSR đã tài trợ xây dựng Trường Mầm non Sao Mai trong niềm hân hoan của các cô giáo và hơn 275 em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Hay Trường Tiểu học xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, xã Đắk R'Moan, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông... cũng được đưa vào sử dụng với những phòng học mới khang trang do BSR tài trợ.

Ông Bùi Ngọc Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Không chỉ riêng vùng núi xa xôi, BSR cũng tài trợ cho giáo dục của các tỉnh miền Trung nắng gió tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam... Cuối năm 2013, BSR phối hợp với UBND xã Vĩnh Ô tổ chức khánh thành Trường Mầm non Bản 8, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường phục vụ việc dạy và học cho các em học sinh người dân tộc Vân Kiều. Đời sống bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào chăn nuôi và đi rừng. Từ UBND xã Vĩnh Ô lên bản 8, với quãng đường hơn 12 km nhưng bà con phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ để đi bộ và vượt qua hơn 20 con suối lớn nhỏ mới lên được bản 8 và phương tiện duy nhất có thể lên được bản 8 là loại xe reo 3 cầu.

Giữa tháng 11/2021, khi dịch Covid-19 tạm ổn định, BSR đã phối hợp với UBND huyện Triệu Phong tổ chức Lễ khánh thành Trường Mầm non xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong niềm vui của các cô giáo và bà con nhân dân khi con em mình được học trong ngôi trường mới khang trang, sạch sẽ, không bị ngập nước khi mùa mưa, bão.

Đặc biệt tại tỉnh Quảng Ngãi, nơi BSR đóng chân, với mong ước đền đáp công ơn của bà con nhân dân đã nhường đất cho xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động BSR luôn quan tâm và tài trợ xây dựng nhiều trường học, tài trợ các trang thiết bị dạy học và trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng.

Bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động kinh doanh và lan tỏa các giá trị văn hóa, BSR luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, các hoạt động hướng về cộng đồng. Và trên hành trình thắp sáng ước mơ học tập cho các em học sinh khắp mọi miền Tổ quốc luôn được BSR thực hiện bằng tình yêu, bằng sự chân thành.

BSR nhận biểu trưng và Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa về kiên cố nhà trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2018-2023”.

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT BSR chia sẻ: “Hơn 10 năm qua, BSR luôn đồng hành thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong hành trình đó, BSR đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng các công trình giáo dục, mua sắm trang thiết bị dạy học, trao học bổng cho các em học sinh... nhằm giúp các em học sinh rèn luyện, có điều kiện học tập tốt hơn. Chúng tôi luôn xác định, thế hệ trẻ sẽ là thế hệ tương lai của đất nước. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai mai sau, đầu tư để góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.

Hành trình “thắp sáng ước mơ, chắp cánh tri thức” của BSR đã và đang lan tỏa đến khắp mọi miền của đất nước. Và với quan điểm xuyên suốt “đầu tư cho giáo dục là không bao giờ đủ”, trong thời gian sắp tới, BSR sẽ tiếp tục tài trợ, tiếp tục thắp sáng ước mơ học tập, chắp cánh tri thức tại các vùng khó khăn trên khắp cả nước. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của BSR đối với cộng đồng mà còn là nét văn hóa, nguyện vọng chung của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động BSR với mong muốn chia sẻ với người dân ở những nơi khó khăn nhất và cùng với các cấp chính quyền chăm lo đời sống cho bà con nhân dân.