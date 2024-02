LPBank HAGL trải qua giai đoạn đầu V.League 2023/2024 không thành công. Phải tới vòng đấu thứ 8, Tuấn Anh và các đồng đội mới biết tới mùi chiến thắng (thắng Hà Nội FC 2-0 trên sân nhà Pleiku). Trên BXH lúc này, đội bóng phố Núi xếp cuối, có 5 điểm trong tay, kém 2 đội xếp trên lần lượt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Khánh Hoà 1 điểm.

Nhìn chung, công cuộc bứt lên của LPBank HAGL vẫn còn rất chông gai. Trong những ngày qua, tranh thủ quãng nghỉ của V.League để nhường sân chơi cho ĐTQG, Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện đội bóng phố Núi đã có những động thái nhằm tăng cường nhân sự ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, qua đó nâng cao chất lượng đội hình ra sân.

Bùi Ngọc Long trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Bùi Ngọc Long sẽ là "cứu cánh" cho HAGL?

Theo tiết lộ, LPBank HAGL dự định sẽ chiêu mộ 4 cầu thủ từ CLB TP.HCM khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải hoạt động, gồm thủ môn Patrik Lê Giang, tiền vệ Bùi Ngọc Long, trung vệ Nguyễn Minh Tùng và tiền vệ Sầm Ngọc Đức. Trong số này, Patrik Lê Giang và Sầm Ngọc Đức hiện khoác áo CLB TP.HCM theo dạng cho mượn từ CLB CAHN, còn Bùi Ngọc Long và Nguyễn Minh Tùng thuộc biên chế của đội chủ sân Thống Nhất.

Trong số 4 cái tên kể trên, Bùi Ngọc Long là gương mặt còn khá lạ lẫm với NHM Việt Nam. Tuy vậy, đây là một tiền vệ tài năng, giàu kỹ thuật và có thể mang tới những giải pháp tấn công hiệu quả hơn cho những miếng đánh biên của LPBank HAGL.

Nhìn lại quá khứ, Bùi Ngọc Long có thể coi là một trong những cầu thủ có sự nghiệp lận đận bậc nhất Việt Nam. Tiền vệ 22 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel FC, nhưng rồi không được đội bóng quân đội ký hợp đồng chuyên nghiệp, buộc phải rời đi năm 18 tuổi. Thời gian sau đó, Bùi Ngọc Long xin vào làm nhân viên phục vụ tại căng-tin VFF, rồi lại ra ngoài làm phụ bếp và đi đá phủi.

Giữa năm 2019, Bùi Ngọc Long xuống Quảng Ninh thử việc và được đội bóng đất Mỏ ký hợp đồng. Năm 2020, cầu thủ gốc Thanh Hóa này được HLV Phan Thanh Hùng đôn lên đội 1 Than Quảng Ninh dự V.League và ra sân tổng cộng 4 trận. Thế nhưng cuối năm 2021, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cả những khó khăn về nhà tài trợ, Than Quảng Ninh buộc phải giải thể. Bùi Ngọc Long một lần nữa trở thành cầu thủ tự do và quyết định gia nhập Sài Gòn FC.

Khoác áo Sài Gòn FC, Bùi Ngọc Long nằm trong nhóm 5 cầu thủ trẻ được lãnh đạo đội bóng gửi sang Nhật Bản thi đấu theo dạng hợp tác trao đổi cầu thủ. Cụ thể, tiền vệ 21 tuổi này thi đấu theo dạng cho mượn tại Azul Claro Numazu. Tại đây, cầu thủ sinh năm 2001 có hai lần ra sân từ ghế dự bị tại J3 League, đá chính một trận ở Cúp Hoàng đế.

Bùi Ngọc Long trong màu áo U23 Việt Nam.

Tưởng như Bùi Ngọc Long sẽ có quãng thời gian xuất ngoại đáng nhớ thì những tin không vui lại ập đến. Sài Gòn FC gặp khó khăn về tài chính, chấm hứt hợp tác với Azul Claro Numazu và thanh lý hợp đồng với toàn bộ các cầu thủ, trong đó có Bùi Ngọc Long. Trong thời điểm bị Sài Gòn FC thanh lý hợp đồng, Bùi Ngọc Long bị mắc kẹt tại Nhật Bản và phải rất khó khăn, anh mới có thể trở về Việt Nam vào cuối năm 2023 để hoàn tất các giấy tờ thanh lý.

Cuối năm 2022, nhận lời mời từ Hòa Bình FC, Bùi Ngọc Long nhanh chóng có mặt tại đội bóng Miền Tây Bắc này để thử việc. Tuy nhiên, anh đã không gây được ấn tượng với HLV Lê Quốc Vượng và không được ký hợp đồng, đành phải lủi thủi trở về để tìm kiếm cơ hội ở các đội bóng khác.

Tưởng như Bùi Ngọc Long sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" cho đến hết giai đoạn 1 V.League 2023 thì cuối tháng 3/2023, anh đã được CLB TP.HCM "cưu mang". Theo đó, "Chiến hạm đỏ" đã ký hợp đồng 2 năm với tiền vệ 22 tuổi này. Tuy vậy, Bùi Ngọc Long sẽ không thể thi đấu cho CLB TP.HCM ở giai đoạn 1 V.League 2023 do đã hết hạn đăng ký, mà chỉ có thể ra sân kể từ giai đoạn 2 cũng như các trận đấu tại Cúp QG 2023.

Tới giai đoạn 2 V.League 2023, Bùi Ngọc Long đã chính thức khoác áo CLB TP.HCM. Anh ra sân tổng cộng 5 trận và góp phần không nhỏ giúp "Chiến hạm đỏ" trụ hạng thành công. Mùa này, Bùi Ngọc Long ra sân cả 8 trận cho CLB TP.HCM, ghi 1 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn.

Trước khi rời CLB TP.HCM, HLV Vũ Tiến Thành luôn đánh giá rất cao Bùi Ngọc Long, vậy nên khi tới với LPBank HAGL, ông lập tức lên kế hoạch mang tiền vệ cao 1m63 này tới sân Pleiku. Tuy vậy, đây là điều không hề dễ dàng khi HLV Phùng Thanh Phương cũng coi Bùi Ngọc Long là nhận tố chủ lực tại "Chiến hạm đỏ".