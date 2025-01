TP Cà Mau: Người dân bức xúc vì vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh quán cà phê

2 quán cà phê đầu đường Hồ Tùng Mậu, thuộc khóm 6, phường 9, TP. Cà Mau đang lấn chiếm toàn bộ vỉa hè 2 bên trên tuyến đường để kinh doanh, buôn bán. Người dân phải đi dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: An An.