Cà Mau: Quán nhậu nằm cạnh bệnh viện chơi nhạc vũ trường công suất lớn gây ảnh hưởng tới người dân

Vào ban ngày, quán nhậu SEA OURS nằm trên đường Phan Ngọc Hiển (cách Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau chỉ hơn 100m) ở phường 6, TP.Cà Mau trông rất yên ắng, nhưng vào buổi tối nơi này lại là điểm ăn chơi gây ra nhiều bức xúc cho người dân. Ảnh: An An.