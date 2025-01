Ca sĩ Sơn Tùng M-TP xúc động khi thăm điểm trường thôn Làng Nủ

Theo đó, tại nhà trưng bày cạnh bia tưởng niệm, khi nghe người dân làng Nủ chia sẻ về những ngày tang thương do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 tháng 9/2024 xảy ra, mà nơi đây đã trải qua cơn lũ quét lịch sử kinh hoàng khiến nam ca sĩ lặng người xúc động.

"Tôi thương những người dân ở đây rất nhiều vì những gì mọi người đã trải qua! Tôi và tất cả những người đang có mặt ở đây khâm phục nghị lực, tinh thần của người dân làng Nủ", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Cũng trong sáng nay, nam nghệ sĩ sẽ ghé thăm điểm trường Thôn Làng Nủ và gặp gỡ thầy cô, học sinh của trường. Tại đây, Sơn Tùng M-TP hoá thân thành "thầy giáo đẹp trai" tại điểm trường Làng Nủ để gần gũi với các bạn học sinh tại điểm trường Làng Nủ trong buổi gặp gỡ đầu tiên hôm nay, Sơn Tùng M-TP đã hoá thân thành 1 "thầy giáo" với những câu hỏi rất đáng yêu dành cho các bạn học sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Vũ Thị Tư, Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: "Sáng nay, ca sĩ Sơn Tùng M-TP cùng các thành viên đã đến thăm điểm trường Làng Nủ. Tại đây nam ca sĩ đã thăm hỏi, chia sẻ động viên đối với bà con Làng Nủ và các em học sinh".

Điểm trường Làng Nủ đã khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 15/12/2024. Điểm trường liên cấp Làng Nủ là một công trình thuộc dự án cộng đồng "Dreams In The Sky" do công ty của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tài trợ chi phí xây dựng là 1,5 tỷ đồng để đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam trong việc tái thiết Làng Nủ.