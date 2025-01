Hugh Jackman, nam diễn viên nổi tiếng với vai Người sói, vừa gây chú ý khi xuất hiện công khai cùng bạn gái mới - diễn viên Broadway Sutton Foster trong một buổi hẹn hò tại California ngày 6/1. Cặp đôi tận hưởng một buổi tối giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười và không ngần ngại nắm tay nhau dạo phố, trò chuyện vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Hugh Jackman chính thức công khai người mới sau khi ly hôn với vợ cũ Deborra-lee Furness vào tháng 9/2023, kết thúc 27 năm hôn nhân.

Hugh Jackman công khai tình mới sau một năm ly hôn

Hai ngày trước buổi hẹn hò, Hugh Jackman đã đến Los Angeles để xem vở nhạc kịch "Once Upon a Mattress" do Sutton Foster biểu diễn. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vốn được đồn đoán từ lâu nhưng chưa bao giờ được xác nhận. Nhiều trang tin quốc tế cho rằng, những hình ảnh thân mật gần đây chính thức khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Hugh Jackman và Sutton Foster quen biết nhau từ năm 2021 khi cùng tham gia dự án Broadway "The Music Man". Ảnh: People.

Hugh Jackman và Sutton Foster quen biết nhau từ năm 2021 khi cùng tham gia dự án Broadway "The Music Man". Vở kịch được công diễn từ tháng 2/2022 đến tháng 1/2023, đánh dấu giai đoạn hai người dần trở nên thân thiết. Sutton Foster từng mô tả Hugh Jackman là người đàn ông tốt bụng và hào phóng, coi anh là một trong những người bạn thân thiết nhất của cô. Từ đó, họ thường xuyên tham dự sự kiện cùng nhau và dành nhiều lời khen ngợi cho đối phương trong các cuộc phỏng vấn.

Dù chưa rõ thời điểm chính xác mối quan hệ giữa Hugh Jackman và Sutton Foster bắt đầu, một số nguồn tin cho rằng, Foster có thể là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự tan vỡ hôn nhân giữa Hugh Jackman và Deborra-lee Furness. Tờ In Touch từng tiết lộ vào tháng 12/2023 rằng, mối tình của cặp đôi đã được "nhiều người trong giới Broadway biết" từ trước khi cả hai ly hôn với bạn đời cũ.

Hugh Jackman sinh năm 1968 tại Australia, là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với vai Người sói trong loạt phim "X-Men" cùng các tác phẩm như "The Prestige" (2006), "Les Misérables" (2012) và "Prisoners" (2013). Ngoài diễn xuất, Hugh Jackman còn đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực sân khấu Broadway và ca hát.

Trong khi đó, Sutton Foster sinh năm 1975, là một diễn viên Broadway tài năng người Mỹ, từng hai lần đoạt giải Tony Nữ diễn viên chính xuất sắc trong nhạc kịch với các vở "Thoroughly Modern Millie" (2002) và "Anything Goes" (2011). Trước khi đến với Hugh Jackman, cô trải qua hai cuộc hôn nhân với diễn viên Christian Borle và biên kịch Ted Griffin. Hiện tại, mối tình mới giữa Hugh Jackman và Sutton Foster vẫn thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.