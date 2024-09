Các trường học của Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3: Giữ an toàn cho học sinh

Các nhà trường đang tập trung dồn lực khắc phục hậu quả, vừa tổ chức dạy học, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho học sinh, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, việc tăng cường rà soát, ngăn chặn các nguy cơ tai nạn thương tích cũng được các trường lưu tâm.

Dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường Mầm non Yên Mỹ (huyện Thanh Trì). Ảnh: Đỗ Vi

Linh hoạt hình thức dạy học

Trong những ngày qua, cơn bão số 3 cùng hoàn lưu bão đã gây thiệt hại nặng nề tới nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn người dân trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, các trường học ở Hà Nội cũng chịu khá nhiều thiệt hại. Toàn thành phố có gần 60 trường bị ngập nước; gần 3.100 mét tường bị đổ; gần 400 mái nhà, phòng học bị lật; gần 800 cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng; gần 190 nhà xe, gần 1.900 biển bảng bị hỏng… Đặc biệt, tại các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Trì,... xảy ra tình trạng các trường bị ngập cục bộ nên việc học tập của học sinh bị gián đoạn. Ngày 17-9, toàn thành phố Hà Nội vẫn còn 59 trường chưa thể đón học sinh đi học trực tiếp trở lại, trong đó có 20 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 18 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Trước nguy cơ phức tạp kéo dài của thời tiết, các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động có phương án ứng phó, hạn chế để việc học tập của học sinh bị gián đoạn và có thể ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Những ngày qua, cơ sở 1 của Trường Tiểu học Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) được sử dụng làm nơi sơ tán của người dân, đồng thời vẫn duy trì việc dạy học. Cô giáo Đỗ Thị Hồng Nhung cho biết, cơ sở 2 của trường bị ngập, nhiều gia đình học sinh bị mất điện, nên việc học tập được tổ chức linh hoạt. Hằng ngày, giáo viên chủ nhiệm các lớp nắm bắt sĩ số, nếu có hơn 60% số học sinh tham gia thì dạy trực tuyến, số còn lại được hỗ trợ khi trở lại trường. Với những lớp có nhiều học sinh không thể học trực tuyến, giáo viên hướng dẫn học hoặc gửi bài, hoặc dạy bù cho học sinh.

Bão số 3 và ảnh hưởng của nhiều cơn mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua, đến hôm qua (17-9), đường vào Trường Trung học phổ thông Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) vẫn ngập khá sâu, không bảo đảm an toàn. Vì vậy, nhà trường vẫn duy trì hình thức dạy học trực tuyến để không gián đoạn việc học; đồng thời có phương án bổ trợ, dạy bù cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập hoặc gia đình nằm ở địa bàn bị mất điện.

Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Hợp Thanh B (huyện Mỹ Đức). Ảnh: Minh Khang

Bảo đảm an toàn - nhiệm vụ quan trọng nhất

Không chỉ dồn lực khắc phục hậu quả bão, sẵn sàng chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết, trước diễn biến thời tiết phức tạp và có thể còn kéo dài, các trường học cũng đang đặc biệt quan tâm rà soát cơ sở vật chất để kịp thời ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho học sinh.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa Nguyễn Đức Thắng cho biết, ngày 17-9, huyện có 87/90 trường đã hoạt động bình thường. Phòng yêu cầu các trường hằng ngày rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, nhất là với những trường đã xây dựng lâu năm, có nhiều cây xanh để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn như sập trần, hở điện, cây gãy, đổ... Tất cả các trường phải kiểm tra sĩ số học sinh, báo cáo Phòng trước 7h30 hằng ngày. Nếu có trường hợp học sinh nghỉ học không phép hoặc quá giờ chưa thấy vào lớp, nhà trường phải liên hệ ngay với gia đình để nắm tình hình, tuyệt đối không để hiện tượng học sinh đến muộn giờ mà không cho vào lớp.

Hơn 110 trường học của quận Hà Đông cũng đã đón học sinh trở lại trường học bình thường, tuy nhiên, lác đác ở một số trường vẫn còn học sinh nghỉ học do úng ngập cục bộ hoặc ốm... Tuy nhiên, do thời tiết những ngày qua mưa nhiều, có thể khiến tường bao, phòng học bị lún, nứt; cây xanh bị nghiêng, đổ bất ngờ; cầu thang, hành lang, sân trường có thể trơn trượt gây tai nạn thương tích cho học sinh. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đã lưu ý các trường tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian này.

Còn Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ) Nguyễn Bá Thắng cho hay, trường nằm ở vùng trũng, nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình để quản lý học sinh; thường xuyên nhắc nhở học sinh không chơi ở gần ao, hồ, công trình xây dựng...

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm qua (17-9), toàn thành phố có 59 trường chưa thể đón học sinh trở lại học tập trực tiếp do sân trường vẫn bị ngập; nhiều học sinh không thể đến trường do nhà bị ngập hoặc đang phải đi sơ tán... Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, các nhà trường chỉ đón học sinh trở lại trường học trực tiếp khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn cho học sinh và thầy, cô giáo. Thời điểm này, tình hình thời tiết có thể chưa ổn định, các nhà trường cần bám sát diễn biến thời tiết để chủ động và khẩn trương chuyển trạng thái dạy học để bảo đảm an toàn. Hằng ngày, các nhà trường phải rà soát toàn bộ cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học tại trường, tuyệt đối không tổ chức dạy học trực tiếp khi phát hiện các nguy cơ không bảo đảm an toàn; có phương án dạy bù, bổ trợ kiến thức và kỹ năng cho học sinh.