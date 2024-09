Mưa lớn như trút nước, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học ngày 19/9 Mưa lớn như trút nước, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học ngày 19/9

Từ nay đến ngày 20/9 các địa phương của tỉnh Quảng Nam có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ ngày 18/9 đến ngày 19/9. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.