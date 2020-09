Cái chết bí ẩn của Lý Tiểu Long đã được tiên đoán trước?

Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên, sinh vào năm Thìn giờ Thìn khoảng 7 giờ sáng ngày 27/11/1940. Có lẽ do cầm tinh con rồng, loài vật quyền uy nhất trong 12 con giáp nên Lý nổi tiếng là người rắn rỏi, bạo liệt. Cuộc đời anh từ khi chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay gần như không một phút ngơi nghỉ.

Người ta chỉ nhắc đến 3 cái tên là Bruce Lee, Lee Jun Fan và Li Siu Loong tức là Lý Tiểu Long theo âm Hán Việt – tên này được mọi người gọi khi Bruce chập chững bước vào nghề điện ảnh, vì giờ và năm sinh của anh đều được tượng trưng bằng con rồng.

Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long đã từ giã cõi đời khi đang ở đỉnh cao danh vọng. Tai họa ập đến, anh vĩnh viễn chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu mà không bao giờ tỉnh lại ngay sau khi anh uống thuốc cảm nhẹ.

Việc Lý Tiểu Long mang trong mình tuyệt kỹ công phu bỗng đột nhiên qua đời khiến cả Hồng Kông choáng váng. Nguyên nhân cái chết bí ẩn của Lý Tiểu Long là một dấu hỏi lớn cho đến tận ngày nay.

Đã có nhiều tin đồn liên quan đến sự ra đi bí ẩn này của Lý Tiểu Long. Người thì nói do gây thù kết oán với băng nhóm mafia nên anh bị Hội Tam Hoàng thanh toán. Người khác lại bán tín bán nghi do thành công của anh với hãng phim Gia Hòa đe dọa sự tồn tại của hãng phim Shaw Brothers nên bị hãng này thuê sát thủ ra tay. Người khác lại “đoán già đoán non” anh bị đạo diễn La Duy thuê người ám hại bởi 10 ngày trước đó hai người đã xảy ra va chạm dữ dội. Có người khác lại bàn tán, trong một cuộc tỉ thí 3 tháng trước đó, anh bị một nhà sư chùa Thiếu Lâm điểm huyệt. Thậm chí, không ít người còn khăng khăng khẳng định, do Lý mua ngôi nhà ở Hồng Kông, chạm phải lời nguyền của dòng họ sở hữu cũ mới dẫn đến cái chết của anh và sau đó là con trai Lý Quốc Hào…

Một trong số những tin đồn thất thiệt gây rúng động thời kỳ đó là Lý Tiểu Long chết do bị chứng “thượng mã phong” khi đang quan hệ tình dục với người tình - diễn viên Đinh Phối tại nhà riêng. Tuy nhiên, các bác sĩ, với những công nghệ y học hiện đại, vẫn phải đầu hàng. Họ chỉ có thể giải thích nguyên nhân cái chết là “không rõ nguyên nhân”.

Trước đó, nhiều người biết về thuật xem tướng số cho rằng Lý Tiểu Long “nhân trung quá ngắn”, “đầu mày bị gãy”…, là “loại yểu mệnh” nên đã đột ngột ra đi ngay vào lúc sự nghiệp đang rực rỡ. Tất nhiên, những nhận xét này chỉ được đưa ra khi anh đã qua đời bởi khi Lý còn sống thì chẳng ai dám nói như vậy.

Tuy nhiên, có thể họ có căn cứ. Ngay đến sư phụ Diệp Vấn, khi vừa thấy dáng đi của Lý Tiểu Long lắc lư, khập khiễng (do chân của anh có tật bẩm sinh), ông đã cười nói với Lý Tiểu Long rằng: “Đi mà gót chân không chạm đất, đó chính là tướng đoản mệnh”. Không ngờ đó là lời tiên tri!

Cho đến nay vẫn chưa ai biết đích xác nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long. Nhưng nếu căn cứ vào cái chết của con trai anh 20 năm sau, người ta e rằng anh đã bị đầu độc. Còn theo xác minh của bác sĩ, anh chết vì bị tẩu hỏa nhập ma. Suy cho cùng, chỉ có anh mới biết được đích xác nguyên nhân. Nhưng anh đã vĩnh viễn nằm sâu dưới nấm mồ và câu hỏi đó không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng…