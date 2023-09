Sáng 3/9, PV Dân Việt có mặt tại làng nho Thái An ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Dù mới buổi sáng nhưng nhiều vườn nho đã tấp nập đón khách tham quan.

Du khách chụp ảnh bên vườn nho ở Ninh Thuận dịp 2/9. Ảnh: Đức Cường

Du khách tham quan tỏ ra ra thích thú với cảm giác "hái tận tay, ăn ngay tại chỗ" những chùm nho tươi ngon và mật nho ngay tại vườn...

Tranh thủ ghi lại hình ảnh đáng nhớ tại vườn nho, chị Nguyễn Thị Lan Thanh ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, du lịch trải nghiệm vườn nho ở Ninh Thuận rất độc đáo và ấn tượng nên cả gia đình chị quyết định đến tham quan dịp 2/9. Khi đến đây chị rất ấn tượng bởi những giàn nho chín đõ trĩu cành hệt như ở trời âu.

"Tới vườn nho, tôi cảm thấy mê luôn, không gian thoáng mát, trong lành, thích nhất là được tự tay cắt những chùm nho chín và chụp hình cùng bạn bè. Đặc biệt, chủ vườn không thu phí tham quan và rất nhiệt tình tiếp đón…", chị Thanh cho hay.

Du khách chụp ảnh bên vườn nho ở Ninh Thuận dịp 2/9. Ảnh: Đức Cường

Đang say mê check – in sống áo bên những chùm nho tươi, bạn trẻ Trần Lan Thảo Nhi ở TP HCM cho biết, đây là lần thứ 2 trở lại Ninh Thuận để tham quan vườn nho. Đến đây mình có cảm giác như lạc vào cõi tiên, những giàn nho trĩu quả, ngon và ngọt hơn nhiều so với những loại ở thành phố.

"Tôi tất thích cảm giác lạc vào vườn nho chín trĩu quả, tự tay lựa hái những chùm nho chín ăn ngay tại chỗ. Chính sự khác biệt này khiến các thành viên trong đoàn của chúng tôi mấy chục người ai cũng mê mẩn...", chị Thảo Nhi vui vẻ nói.

Vườn nho ở Ninh Thuận đón khách dịp 2/9. Ảnh: Đức Cường

Theo chị Phượng, chủ vườn nho Lang Phượng ở Thái An cho biết, mùa nho năm nay chính đúng dịp Quốc khánh 2/9 nên rất đông du khách đến tham quan và thưởng thức nho tươi.

Chủ vườn nho Lang Phượng cho hay, so với ngày thường thì lượt khách dịp 2/9 này tăng gấp 4 lần. Thời điểm đông nhất, mỗi ngày có đến 1.000 lượt khách nên phải trải bàn dài theo những gốc nho để phục vụ du khách.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngoài việc thưởng thức nho tươi ngay tại vườn, du khách được tận hưởng các sản phẩm từ nho như: rượu nho, mật nho, mứt nho và nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của địa phương…

Du khách chụp ảnh bên vườn nho ở Ninh Thuận dịp 2/9. Ảnh: Đức Cường

Rất nhiều du khách tỏ ra thích thú với loại hình du lịch trải nghiệm vườn nho, mua nho tươi quà gia động từ 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Du khách chụp ảnh bên vườn nho ở Ninh Thuận dịp 2/9. Ảnh: Đức Cường

Du khách nữ chụp ảnh bên vườn nho ở Ninh Thuận dịp 2/9. Ảnh: Đức Cường