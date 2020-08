Cán bộ Hội lên Facebook rao bán 10.000 con vịt biển cho nông dân

Theo đó, công tác kết nạp hội viên được các cấp Hội chú trọng, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.594 hội viên. Các cấp Hội đã tổ chức 661 cuộc kiểm tra, 73 buổi trợ giúp pháp lý cho hơn 3.300 lượt hội viên, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của hội viên.



Hội ND từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức 615 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 53.600 lượt hội viên; tín chấp 3.085 tỷ đồng cho hơn 63.400 gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Nguồn vốn hỗ trợ nông dân được giải ngân đúng tiến độ và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Hội ND tỉnh đã phối hợp cung ứng 895 tấn phân bón trả chậm cho hội viên với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Mô hình nuôi vịt biển sinh sản của gia đình anh Trần Ngọc Trà (xã Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: Đ.Q

Đáng chú ý, những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của hội viên nông dân Thái Bình gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã kịp thời quan tâm, cùng với các cấp, các ngành chung tay giải cứu nhằm hỗ trợ bà con, tránh để xảy ra những thiệt hại và tổn thất về kinh tế.

"Điển hình như Hội ND huyện Tiền Hải đã tận dụng mạng xã hội Facebook để kết nối các đầu mối thu mua tiêu thụ 10.000 vịt biển thương phẩm cho HTX Đông Xuyên. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh thực hiện việc liên kết với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình điểm thành công như mô hình sản xuất giống lúa BC15 của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed" - bà Bùi Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Thái Bình thông tin.

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, các cấp Hội trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên nắm rõ nội dung của của việc hỗ trợ và các đối tượng được thủ hưởng.

Hội ND tỉnh Thái Bình đã cử 1 đồng chí Phó Chủ tịch trực tiếp tham gia đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tới người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đi giám sát tại 8 huyện, thành phố và các địa phương trong tỉnh.

Qua việc giám sát nhằm bảo đảm việc thực hiện các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời; đồng thời phát hiện, hạn chế và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách.

6 tháng cuối năm, Hội ND tỉnh Thái Bình tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nhất là tín chấp cho hội viên vay vốn, kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của hội viên. Từ đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho hội viên nông dân.