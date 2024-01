Ngày 22/12, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vũ Tiến Dũng, là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (UpCOM: STL). Lý do bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long, chủ đầu tư dự án Usilk City, bị cưỡng chế thuế.

Theo danh sách công khai 2.026 người nộp thuế nợ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất và tiền chậm nộp liên quan của Cục Thuế TP. Hà Nội, tính đến hết năm 2021, Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long đứng đầu với số tiền nợ thuế lên tới hơn 384,6 tỷ đồng.