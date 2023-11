Dự án Summit Building chậm tiến độ nằm trên "đất vàng", từng "qua tay" nhiều đời chủ

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XVI. Trong đó, cử tri đề nghị thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm soát tiến độ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về việc kiên quyết thu hồi các dự án treo, chậm triển khai, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn thành phố. Trong đó, có dự án chậm tiến độ tại 216 đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) đã giải phóng mặt bằng xong nhiều năm nhưng chưa triển khai.

Cụ thể, khu đất số 216 đường Trần Duy Hưng có diện tích khoảng 2.368m2 (Khu A) do Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long quản lý sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất cấp năm 2004, mục đích sử dụng để xây dựng Văn phòng làm việc và Trung tâm giới thiệu sản phẩm.

UBND thành phố Hà Nội "chỉ thẳng" khu đất tại 216 Trần Duy Hưng chậm tiến độ qua nhiều năm (Ảnh: TN)

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, khu đất tại 216 Trần Duy Hưng được chia làm khu A và khu B. Ngày 27/1/2003, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long (Hoa Phượng Thăng Long) thuê 4.741m2 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Mục đích thuê đất là xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm. Thời gian thuê đất 45 năm kể từ ngày ký quyết định trên (đến năm 2048).

Năm 2003, mục đích thuê đất là xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm (Ảnh: TN)

Theo đó, trong tổng diện tích 4.741m2 mà Hoa Phượng Thăng Long thuê có 2.438 m2 đất do UBND quận Cầu Giấy quản lý; 38 m2 đất là diện tích làm đường nội bộ thuộc khu di dân Tràng Hào do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý; 2.265 m2 đất do UBND phường Trung Hòa quản lý và một số hộ dân đang sử dụng. Năm 2014, Hoa Phượng Thăng Long chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội, cũng đăng ký tại địa chỉ 216 Trần Duy Hưng.

Tháng 1/2017, ông Nguyễn Thế Hùng khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building (khu B) có diện tích 2.373 m2 tại 216 Trần Duy Hưng. Tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2016 đến quý IV/2019. Chủ đầu tư là Liên danh Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại đầu tư Bất động sản 216.

Khu B của dự án tại 216 Trần Duy Hưng được chấp thuận làm nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại (Ảnh: TN)

Dự án chậm tiến độ nhiều năm so với thời điểm dự kiến quý IV/2019 (Ảnh: TN)

Đến ngày 15/2/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thời điểm đó là ông Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành quyết định cho phép Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng 2.373m2 đất để dựng dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building. Do đó, khu đất 2.373m2 với mục đích ban đầu là thực hiện một phần dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm đã chính thức bị khai tử, thay vào đó là xây dựng tòa nhà ở thương mại để bán cao 35 tầng.

Đến tháng 2/2019, liên danh chủ đầu tư đề nghị thành phố cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Cổ phần Veracity. Ngày 21/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thời điểm đó là ông Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án, từ đó khu "đất vàng" 216 Trần Duy Hưng chính thức về tay Công ty cổ phần Veracity.

Đến năm 2019, dự án được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Veracity (Ảnh: TN)

Trước đó, năm 2011, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, theo đó khu đất có chức năng văn phòng, giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa được triển khai. UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai và đề xuất xử lý theo quy định.

Dự án Summit Building 216 Trần Duy Hưng có tổng vốn đầu tư khoảng 791,8 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của chủ đầu tư chiếm 20%, phần còn lại là vốn vay ngân hàng và vốn huy động. Theo thông tin từ website của dự án Summit Building, thời gian dự kiến bàn giao là tháng 03/2024. Từ tầng 1 - 3, dự án bố trí xây dựng trung tâm thương mại, còn từ tầng 4 - 35 là 288 căn hộ thương mại. Diện tích các căn hộ từ 86,4m2 - 145,4m2. Theo một số trang rao bán bất động sản, giá bán căn hộ của dự án Summit Building từ 4,6 - 9,5 tỷ đồng, tùy diện tích.

Website dự án thông báo thời gian dự kiến bàn giao là tháng 3/2024

Theo Batdongsan.com.vn, giá bán dự án từ 53,5 - 65 triệu đồng/m2

Một số căn hộ có diện tích lớn được bán với giá gần 9,5 tỷ đồng/căn

Trước đó, tháng 2/2023 vừa qua, hàng trăm khách hàng căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư dự án bàn giao căn hộ theo đúng tiến độ tại dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại – Summit Building 216 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.