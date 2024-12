ASEAN Cup 2024 diễn ra vào tháng 12/2024. Nếu không có sự thay đổi, ĐT Việt Nam đương nhiên đá trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, trước khoảng 1 tuần diễn ra giải đấu, concert "Anh Trai Say Hi" tổ chức tại sân vận động này làm dấy lên lo ngại mặt sân không đảm bảo để các cầu thủ chơi bóng. Do đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch tổ chức các trận đấu vòng bảng của ĐT Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ).