Cận Tết, nhiều cơ sở thẩm mỹ, hoạt động khám chữa bệnh tại TP.HCM bị tuýt còi

Chỉ với giấy phép cắt tóc, gội đầu... vẫn ngang nhiên kinh doanh thẩm mỹ

Sở Y tế TP.HCM cho biết đơn vị phát hiện, xử lý hàng loạt cơ sở y tế, thẩm mỹ vi phạm các quy định trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Đặc biệt, giai đoạn cận Tết, nhu cầu làm đẹp của người dân càng tăng cao khiến một số cơ sở "núp bóng" thực hiện các hành vi vi phạm quy định.



Cụ thể, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Chi - NTKC tại địa chỉ 42 Hoàng Trọng Mậu (phường Tân Hưng, quận 7). Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân đã sử dụng dịch vụ của "Thẩm mỹ viện DG Luruxy" tại 42 Hoàng Trọng Mậu (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM), Thanh tra Sở nhận định đây là cơ sở chưa được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thanh tra Sở đã phối hợp Phòng Y tế quận 7 và UBND phường Tân Hưng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Chi đăng ký tại địa chỉ này. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 khách hàng đang có mặt tại đây. Một người cho biết đã đến thực hiện dịch vụ nâng ngực và được tiêm chất không rõ vào ngực với số tiền 153 triệu đồng; người còn lại cung cấp thông tin đã đóng 39 triệu đồng để thực hiện dịch vụ chăm sóc da, thẩm mỹ vùng ngực bằng máy…

Nhiều cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tại TP.HCM đã bị xử phạt vì các vi phạm. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều máy móc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể. Bên cạnh đó, cơ sở trên còn vi phạm quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo cơ quan chức năng, ngành nghề đăng ký kinh doanh của hộ Nguyễn Thị Kim Chi là "cắt tóc, làm đầu, gội đầu…", nhưng kiểm tra thực tế cơ sở có trang bị các máy laser, ánh sáng, sử dụng kỹ thuật như tiêm, chích… để can thiệp xâm lấn vào cơ thể.

Ngoài ra, trước mặt tiền địa chỉ trên còn treo bảng "Thẩm mỹ viện DG Luruxy"; còn trên mạng Facebook có tên gọi "Trung tâm hủy mỡ quốc tế DG Luxury - Hủy mỡ sinh học không phẫu thuật" đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ làm đẹp như "hủy mỡ, tân trang vóc dáng… không phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, dẫn dắt, lừa dối khách hàng nhằm mục đích vụ lợi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng dịch vụ.

Trước đó, địa chỉ 42 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7 là nơi đăng ký của Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ ID Korea, đã bị Sở Y tế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 31/5/2023 với hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động do vi phạm các hành vi: "Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh".

Hàng loạt cơ sở thẩm mỹ không phép, sai phép bị phát hiện

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Q'Aman Beauty Spa & Wellness tại địa chỉ biệt thự số VIC1 06, Khu phức hợp Vinhomes Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) do bà N.V.Q.A làm chủ hộ kinh doanh. Sở Y tế chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại địa chỉ trên.

Tại đây, đoàn phát hiện nhiều máy móc, thiết bị có liên quan lĩnh vực làm đẹp. Tại thời điểm kiểm tra, bà N.V.Q.A không hợp tác với đoàn, không cung cấp bằng cấp chuyên môn về y tế, giấy phép hành nghề của 2 nhân sự trên và sản phẩm tiêm cho khách hàng.

Giai đoạn cận Tết, nhu cầu làm đẹp của người dân càng tăng cao, số lượng cơ sở vi phạm càng nhiều. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Sở Y tế cho biết đã chuyển thông tin vụ việc đến Công an quận 1 và Công an Thành phố. Trước đó, Phòng Y tế quận 1 đã chuyển hồ sơ hộ kinh doanh Q'Aman Beauty Spa & Wellness đến Công an quận 1 do cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép và chống người thi hành công vụ.

Trường hợp khác là phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C (16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1). Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C, địa chỉ 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1 do bác sĩ H.C.C chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Qua kiểm tra, ghi nhận bác sĩ H.C.C có thực hiện căng da mặt bằng chỉ phẫu thuật tự tiêu cho 2 khách hàng và cơ sở thực hiện quảng cáo căng chỉ khi chưa được Sở Y tế xác nhận nội dung.

Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C với nhiều hành vi vi phạm như: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.