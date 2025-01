Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn, đánh công an thương tích ở Thủ Đức Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn, đánh công an thương tích ở Thủ Đức

Cảnh sát Thủ Đức đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Mai Thế Thắng (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.