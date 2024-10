Dính nhiều sai phạm, hàng loạt cơ sở thẩm mỹ ở Nghệ An bị xử phạt, đình chỉ hoạt động

Ngày 30/10, Sở Y tế cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An về kết quả kiểm tra, xử lý của Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ.



Một trong số các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Vinh bị xử phạt, đình chỉ hoạt động. Ảnh: T.H

Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh thẩm mỹ viện TATA (số 37, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh) cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đoàn sau đó đã lập biên bản xử phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với cơ sở thẩm mỹ này.

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ và Nha khoa MAYO (Viện thẩm mỹ Mayo Clinic, số 4, Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh), đoàn kiểm tra phát hiện hành vi sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt 104 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Kiểm tra tại hộ kinh doanh thẩm mỹ MEDIC SKIN (số 238A, đường Trần Phú, phường Hồng Sơn, TP. Vinh), đoàn phát hiện cơ sở không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể.

Cơ sở này cũng sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Ngoài ra, cơ sở này còn có hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Với những hành vi vi phạm này, MEDIC SKIN bị phạt 87 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng; bị buộc phải xóa bỏ quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại trang Facebook.

Tại hộ kinh doanh Cơ sở xuất khẩu HTK Việt Nam (địa chỉ 26C Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh), đoàn phát hiện cơ sở này có hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở này bị phạt 35 triệu đồng và buộc phải xóa bỏ quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại trang Facebook.

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân về việc cung cấp dịch vụ, chữa bệnh tại một số cơ sở không đủ điều kiện. Sau đó, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.