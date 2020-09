Cần Thơ: Người phụ nữ bán ổi mất sạch tiền vàng sau khi uống ly cà phê sữa có thuốc mê

Chiều nay (21/9), thông tin từ Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Từ Thanh Phong (46 tuổi, ngụ TP.HCM) và Hà Thị Thạnh (54 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Từ Thanh Phong.

Trước đó, Công an quận Ninh Kiều nhận được tin tố giác của bà T.T.H. (50 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) về việc bị một người đàn ông gây mê cướp tài sản trong quán cà phê.

Theo trình bày của bà H., ngày 21/7 vừa qua, một người đàn ông sử dụng tên giả là Cường gọi cho bà H. hỏi mua đất (bà H. có bán ổi và bán đất trên mạng xã hội).

Đến trưa 23/7, người này tiếp tục hẹn bà đến một quán cà phê trên đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để nói chuyện mua bán đất.

Tại đây, bà H. uống ly cà phê và bị mê man, đến khi tỉnh lại thì phát hiện điện thoại, vòng xi men, lắc tay, dây chuyền, nhẫn cùng 4 triệu đồng biến mất.

Nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã xác lập ban chuyên án truy xét hàng trăm người và xác định Phong (người nói mình tên Cường hẹn gặp bà H. ) là nghi phạm.

Ngày 20/9, Công an quận Ninh Kiều đã bắt được Phong khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Thạnh tại khu dân cư An Khánh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Qua đấu tranh của công an, Phong và Thạnh đã thừa nhận hành vi.

Công an quận Ninh Kiều cho biết, sau khi chấp hành xong án tù vào tháng 2/2020, Phong tìm gặp Thạnh để bàn bạc cách chiếm đoạt tài sản.

Thạnh sẽ được phân công tìm kiếm người có tài sản, sau đó cung cấp thông tin, số điện thoại để Phong tiếp cận. Trường hợp của bà H. là do Thạnh bỏ thuốc mê vào ly cà phê rồi trao cho Phong đưa cho bà H. uống.

Khi nạn nhân mê man, Phong báo cho Thạnh dùng kềm cắt móng tay cắt toàn bộ trang sức của bà H. bán lấy tiền tiêu xài.

Công an Ninh Kiều hiện đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ, nhất là trong tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, thủ đoạn, manh động như hiện nay.