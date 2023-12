"Canh bạc" sử dụng cầu thủ trẻ tại V.League 2023/2024

Áp lực về thành tích

Ở mùa giải 2023/2024, lần đầu tiên, V.League 2023/2024 quy định 14 câu lạc bộ tham dự phải đăng ký tối thiểu 3 cầu thủ có quốc tịch Việt Nam ở lứa tuổi từ 16-22 tuổi. Tuy nhiên, vì chạy theo áp lực thành tích, chỉ có số ít các câu lạc bộ thực sự chăm chút đến công tác này, đó là , Hoàng Anh Gia Lai hay Becamex Bình Dương.

Cụ thể, Câu lạc bộ Hải Phòng không đăng ký một cầu thủ U22 nào ở thời điểm hiện tại. Với đội hình nhiều kinh nghiệm, Hải Phòng đang tạm xếp thứ 4 tại giải với 8 điểm sau 5 trận. Tương tự là Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định, không sử dụng cầu thủ U22 nào ở đội hình chính lẫn dự bị. Thay vào đó, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy chỉ đăng ký đúng hậu vệ Phan Ngọc Tín (19 tuổi) nhưng chưa ra sân một phút nào. Đội bóng đất Võ hiện đang xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, một thành tích khá tốt.

Nhiều đội bóng tại V.League không dám sử dụng cầu thủ trẻ để đào tạo lứa kế cận. Ảnh: Xuân Thủy

Đội bóng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng là Thép Xanh Nam Định với thành tích bất bại, có được 13 điểm cũng nhờ vào một đội hình gồm nhiều ngôi sao và những cầu thủ kinh nghiệm. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ đăng ký duy nhất tiền vệ Trần Ngọc Sơn vào danh sách thi đấu ở 3 trận. Nhưng cầu thủ 20 tuổi này chỉ thi đấu tổng cộng 59 phút.

Ngay cả những lò đào tạo được đánh giá rất cao như Câu lạc bộ Hà Nội hay Viettel cũng gặp áp lực về thành tích nên rất hạn chế sử dụng cầu thủ trẻ. Đội bóng thủ đô có trung vệ Vũ Tiến Long (21 tuổi) được thi đấu 4 trận, các tài năng trẻ khác như Nguyễn Văn Tùng (ra sân tổng cộng 59 phút), Nguyễn Văn Trường (ra sân 29 phút), trung vệ Đức Anh (ra sân 9 phút) và hầu như chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Đối với Viettel, tài năng Khuất Văn Khang là cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều nhất với 5 trận, 252 phút. Trong khi đó, Phan Tuấn Tài là gương mặt được thi đấu nhiều thì đã quá 22 tuổi theo quy định. Còn lại, Viettel chưa xuất hiện gương mặt trẻ mới nào dù đăng ký Công Phương (17 tuổi), chưa được ra sân.



Becamex Bình Dương, đội đang dẫn đầu V.League đăng ký Võ Hoàng Minh Khoa (22 tuổi), Bùi Vĩ Hào (20 tuổi) và Nguyễn Trần Việt Cường (21 tuổi) thì đều thường xuyên được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trao cơ hội thi đấu. Còn lại Hà Trung Hậu (21 tuổi) chưa tìm được cơ hội ra sân. Thực tế, Becamex Bình Dương đang là đội hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ, dù số lượng cầu thủ trẻ không nhiều.

Mạo hiểm như Sông Lam Nghệ An

Với Sông Lam Nghệ An, có 18/26 cầu thủ nội địa đăng kí trong biên chế Đội 1 tại V.League ở trong độ tuổi U23 (sinh từ năm 2001 trở về sau), Sông Lam Nghệ An mùa giải năm nay trở thành đội bóng sở hữu độ tuổi trung bình thấp nhất là 22,2 tuổi. Và có thể đây sẽ là đội hình trẻ nhất trong lịch sử giải đấu V.League. Nếu xét theo tiêu chí độ tuổi dưới 22, Sông Lam Nghệ An có đến 11 cầu thủ nằm trong độ tuổi này.

Trong số những cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Phan Như Thuật trao cơ hội, đáng kể có những gương mặt mới chỉ 18-19 tuổi như Trần Nam Hải (SN 2004), Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh (SN 2005) đều đã được trao cơ hội đá chính. Họ là những tuyển thủ đã nhiều năm “ăn cơm tuyển”. Và những cầu thủ ở độ tuổi 20-22, những Mạnh Quỳnh (SN 2001), Bá Quyền (SN 2002), Xuân Tiến, Văn Bách (SN 2003), Văn Thành (SN 2001), thủ môn Văn Việt (SN 2002) được xem là những “trụ cột”.

Mặc dù chất lượng 3 ngoại binh Michael Olaha, Mario Zebic và Raphael Success không đến nỗi nào, nhưng cũng không thể khỏa lấp được những điểm yếu về tâm lý và kinh nghiệm. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Trong bối cảnh lão tướng Trọng Hoàng và Đình Hoàng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ở trận thua 0-2 trước Hà Nội tại vòng 5, người ta đã ví von đội U23 Sông Lam Nghệ An thất bại trước Đội tuyển quốc gia thu nhỏ của Câu lạc bộ Hà Nội. Trừ trường hợp 3 ngoại binh và Trần Đình Hoàng, phần còn lại của đội hình xuất phát Sông Lam Nghệ An đều ở độ tuổi U23, nổi bật là 3 cầu thủ sinh năm 2005 gồm Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng và Nguyễn Quang Vinh. Còn ở chiến thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, dàn cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An cũng rất vất vả mới có thể đánh bại được đội bóng của huấn luyện viên Kiatisuk.

Rõ ràng, việc trẻ hóa mạnh mẽ lực lượng khiến các đội bóng gặp những rủi ro rất lớn. Với các cầu thủ trẻ, việc phân phối sức, cũng như tâm lý khi phải nhận bàn thua, khả năng điều tiết và cầm nhịp trận đấu là chưa thực sự hoàn thiện.

HLV Phan Như Thuật mạnh dạn đăng ký và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhưng thành tích hay những chiến thắng là điều cần nhiều thời gian. Ảnh: Chung Lê

Ví như trường hợp của Hoàng Anh Gia Lai, mặc dù độ tuổi trung bình có nhỉnh hơn Sông Lam Nghệ An và còn đó những gương mặt trẻ như Nguyễn Quốc Việt (20 tuổi), Nguyễn Đức Việt (19 tuổi) và Nguyễn Văn Triệu (20 tuổi) là được trao cơ hội thi đấu, nhưng đội bóng phố Núi hiện đang xếp ở vị trí cuối bảng.



Tuy nhiên, rủi ro luôn đi liền với cơ hội, việc được sớm trao cơ hội thi đấu và cọ xát, thực sự rất quan trọng đối với sự phát triển của những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Với Sông Lam Nghệ An, với đà phát triển của những cầu thủ trẻ như thế này, trong 2-3 năm tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ có rất nhiều sự lựa chọn và trở nên an tâm hơn tại đấu trường V.League mà không phải lo lắng mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa bắt đầu.

Chủ trương này của Sông Lam Nghệ An có thể chưa mang lại hiệu quả ngay, nhưng theo thời gian, lợi ích mang lại cho các câu lạc bộ và bóng đá Việt Nam là rất lớn. Điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ trong từng trận đấu, bởi cơ hội cho họ là không nhiều và sự kiên nhẫn của người hâm mộ là có hạn. Sức ép về thành tích luôn xảy đến với bất kỳ đội bóng và huấn luyện viên nào tại V.League.