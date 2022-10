Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận chứa chất cấm

Theo Cục An toàn thực phẩm, đây là hành động tiếp theo liên quan đến sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận của Công ty TNHH sản xuất và XNK thực phẩm chức năng Asean (địa chỉ: Số 33, ngõ 30 đường nhánh 422, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) chứa chất cấm Sildenafil và Tadanafil.

Trước đó, ngày 12/9/2022 Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất và XNK thực phẩm chức năng Asean về hành vi vi phạm: "Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 5.000.000 đồng", mức tiền phạt: 90.0000.000 đồng.

Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận số 4984/2019/ĐKSP ngày 10/5/2019 do Cục An toàn thực phẩm cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và XNK thực phẩm chức năng Asean trong thời gian 14 tháng, thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung từ ngày 12/9/2022.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận chứa chất cấm Sildenafil và Tadanafil. Ảnh BYT

Tiếp nhận thông tin từ Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ngày 29/9/2022 Cục An toàn thực phẩm đã có Công văn số 2446/ATTP-PCTTR gửi Sở Y tế: Bình Thuận, Thái Nguyên, Bắc Kạn; Ban Quản lý An toàn thực phẩm: TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, giám sát trên địa bàn đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận sản xuất trong thời gian tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4984/2019/ĐKSP ngày 10/5/2019.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thông tin nêu trên, trường hợp phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận sản xuất trong thời gian tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4984/2019/ĐKSP ngày 10/5/2019 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 12/11/2023) đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, chất cấm Sildenafil được điều trị loạn chức năng cương dương và tăng huyết áp động mạch phổi nhưng đây cũng là chất có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm với sức khỏe, nhất là tim, gan, thậm chí có thể gây đột quỵ. Loại tân dược này bị cấm sử dụng trong thực phẩm chức năng.

Chất cấm Tadalafil là một loại tân dược kê đơn dùng để điều trị chứng rối loạn cương dương ở nam giới.

Theo khuyến cáo, vì là thuốc nên Tadalafil chỉ nên được sử dụng dưới sự giám sát y tế. Việc sử dụng Tadalafil không thích hợp sẽ khiến người tiêu dùng có nguy cơ gia tăng các tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm đột quỵ, đau tim, huyết áp thấp và chứng priapism (cương cứng gây đau đớn và quá lâu).