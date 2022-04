Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà ở Phạm Ngọc Thạch

Như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng nay (21/4), tại nhà số 116 B9 Kim Liên (ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Đống Đa, TP.Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Hậu quả vụ cháy khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Ghi nhận của Dân Việt, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Đoạn đường nhỏ gần ngôi nhà bị cháy tạm thời hạn chế người qua lại; cảnh sát đã căng dây phong tỏa khu vực để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy nhà ở Phạm Ngọc Thạch được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân. Ảnh: PH

Nhiều người dân ở đây tỏ ra rất bất ngờ khi biết hậu quả nặng nề của vụ hỏa hoạn. Loa phường cũng phát đi thông báo về vụ hỏa hoạn để người dân tới chia sẻ, động viên gia đình người bị nạn.

Ở một diễn biến khác, cũng ngay trong sáng nay, UBND TP.Hà Nội phát đi văn bản hỏa tốc, yêu cầu điều tra, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết ở phường Kim Liên.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Công an TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.

Đoạn đường nhỏ trước lối ra vào căn nhà xảy ra hỏa hoạn ở Phạm Ngọc Thạch tạm thời hạn chế người qua lại. Ảnh: PH

Người đứng đầu UBND Thành phố giao Sở Lao động – Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Về diễn biến vụ việc, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội, khoảng 1 giờ 13 phút ngày 21/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch.

Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong. Ảnh: PH

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Đến 1 giờ 18 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường, vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên) là nhà của bà Đoàn Thị Mảnh (chủ hộ).

Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng thang đưa 2 người (gồm ông Bùi Ngọc Lâm và cháu B.Q.H) từ mái nhà xuống vị trí an toàn.

Hậu quả nặng nề về người của vụ hỏa hoạn khiến nhiều người dân sinh sống trong khu vực rất bất ngờ và buồn bã. Ảnh: PH

Đồng thời triển khai tổ chức chữa cháy và thực hiện tìm kiếm người bị nạn, tại tầng 2 phát hiện 1 nạn nhân (cháu B.G.H, con trai của ông Lâm) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh pôn (sau đó tử vong tại bệnh viện).

Khu vực cháy tại tầng 1 của nhà bà Đoàn Thị Mảnh xây 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33m2, tầng 2 diện tích khoảng 20m2, tầng 3 khoảng 10m2). Đến 1 giờ 23 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thống kê thiệt hại sơ bộ do vụ cháy, nổ gây ra gồm 4 người chết tại hiện trường: Bà Đoàn Thị Mảnh (SN 1948, chủ hộ), bà Đỗ Mai Hương (SN 1985, con dâu của bà Mảnh), ông Bùi Ngọc Khánh (SN 1985, con ruột bà Mảnh), cháu B.N.P (SN 2012, con trai của ông Lâm); 1 người chết tại bệnh viện là cháu B.G.H (SN 2021, con trai của ông Lâm).

2 người bị thương gồm: ông Bùi Ngọc Lâm (SN 1983, con trai bà Mảnh) và cháu B.Q.H (SN 2010, con trai ông Lâm).

Nhiều đồ dùng gia đình tại tầng 1 của ngôi nhà bị thiêu rụi.