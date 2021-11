Cập nhật giá gia cầm hôm nay 13/11: Giá gà, vịt đi ngang, dự báo thị trường cuối năm

Cập nhật giá gia cầm hôm nay tại các vùng, chúng tôi thấy giá vịt thịt bán buôn tại trại ở các vùng miền Nam vẫn chưa có biến động. Ảnh: HĐ

Giá vịt thịt hôm nay: Chững lại

Khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre... chúng tôi thấy giá vịt thịt không có biến động mà vẫn giữ ở mức trên dưới 54.000 đồng/kg,việc tiêu thụ khá thuận lợi.

Giá vịt bơ grimaud loại đẹp bán buôn tại trại ở các vùng Đồng Nai phổ biến trên 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá vịt bầu cánh trắng hàng đầu bán tại trại ở các vùng miền Bắc vẫn dưới 40.000 đồng/kg.

Giá vịt bơ đẹp mã loại trên 3,4kg/con bán cho thương lái ở trại tại Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang cao nhất mới đạt trên 30.000 đồng/kg.

Giá ngan thịt phổ biến ở mức trên dưới 40.000 đồng/kg, ngan trắng già bán trên dưới 45.000 đồng/kg.

Giá vịt đẻ ôm trứng bán thương phẩm có nơi ở phía Nam chỉ ở mức 40.000 đồng/con.

Giá vịt trời ổn định ở mức trên dưới 50.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp hôm nay: Không có biến động

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà trắng gia công ở một số tỉnh miền Bắc cho biết, giá gà công nghiệp hôm nay vẫn ở mức thấp trên dưới 26.000 đồng/kg.

Giá gà ta thả vườn loại đẹp tại trại ở các vùng Hòa Bình, Hà Nội dao động từ 70.000 đồng đến 75.000 đồng/kg.

Giá gà ta bán buôn tại trại ở các vùng Bắc Giang, Bắc Ninh cao nhất mới đạt 58.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp hôm nay vẫn chững ở mức khá thấp. Ảnh: HĐ

Giá gà ta bán tại các vùng Long An, Kiên Giang cao nhất mới đạt khoảng 55.000 đồng/kg.

Theo nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà tại Long An, do giá thức ăn chăn nuôi tăng, từ 250.000 đồng/bao (loại 25kg) lên 330.000 đồng/bao, cộng thêm tiền con giống, vaccine,... nên chi phí, giá thành chăn nuôi đã tăng cao hơn so với trước.

Theo tính toán của ông Phạm Nhã Minh ở Thạch Hóa (Long An), giá gà bán ra phải đạt từ 60.000-65.000 đồng/kg thì người chăn nuôi mới hòa vốn. Trong khi đó, ông vừa xuất bán 300 con gà với giá 55.000 đồng/kg, lỗ hơn 40 triệu đồng.

"Hiện đại dịch Covid-19 vẫn hiện hữu, thị trường tiêu thụ bấp bênh, giá các mặt hàng thức ăn, thuốc thú y vẫn có xu hướng tăng cao nên chúng tôi đang rất ngại tái đàn", ông Minh nói.

Nguồn cung gia cầm cuối năm dồi dào, giá gia cầm khó tăng cao

Theo nhiều chuyên gia chăn nuôi, với bối cảnh nguồn cung thịt gà, trứng gia cầm vẫn rất dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ của thị trường chậm phục hồi như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của sản phẩm chăn nuôi.

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn dự báo, sức tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi tăng chậm nên giá các sản phẩm chăn nuôi sẽ khó tăng cao vào những tháng cuối năm 2021. Kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc vào năm 2022 khi Việt Nam có mức độ tiếp cận vắc xin phòng Covid-19 tốt hơn.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai, hiện tổng đàn gia cầm đạt 25,3 triệu con, giảm 7,5% so với cùng kỳ. Dự báo, từ tháng 9 đến 12/2021, sản lượng thịt gia cầm bình quân đạt khoảng 10,5 ngàn tấn/tháng; cung cấp bình quân 100 triệu quả trứng gia cầm/tháng.

Trong đó, nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh khoảng 14.000 tấn thịt các loại/tháng, còn hơn 20.000 tấn/tháng cung cấp ra ngoại tỉnh; tiêu thụ trứng gia cầm trong tỉnh khoảng 21,4 triệu quả, còn khoảng 78,6 triệu quả trứng/tháng cung cấp ra ngoại tỉnh.

Như vậy, nguồn cung các loại thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm của Đồng Nai trong những tháng cuối năm vẫn dồi dào.