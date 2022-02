CĐV Đài Bắc Trung Hoa nhận xét điều khó tin về ĐT nữ Việt Nam

Bên cạnh những lời chúc mừng, khen ngợi dành cho các cô gái Việt Nam, nhiều cổ động viên Đài Bắc Trung Hoa không phục và cho rằng đội nhà thua do lịch trình thi đấu quá sát.

Trên sân Ấn Độ ngày 6/2, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-1. Theo đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chính thức có vé dự World Cup 2023 do Australia và New Zealand đồng đăng cai. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup. Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã lỡ hẹn với World Cup 2015.

Sau chiến thắng lịch sử, không ít những lời khen ngợi dành cho sự quả cảm của các cô gái vàng. Nhiều tờ báo quốc tế đã gửi lời chúc mừng đến Việt Nam đồng thời thán phục trước màn trình diễn của đội bóng áo đỏ trên sân. Trên trang chủ của mình, FIFA cũng đã gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Mai Đức Chung.

ĐT nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước ĐT Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: SPORT

"ĐT nữ Việt Nam đã lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup. Họ giành tấm vé thứ năm tại châu Á được góp mặt tại World Cup nữ 2023 diễn ra ở Australia và New Zealand. Họ hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của mình", nhiều CĐV Đài Bắc Trung Hoa nhận định.

Ngoài ra, rất nhiều cổ động viên quốc tế cũng gửi lời chúc đến ĐT Việt Nam và ngả mũ trước tinh thần dũng cảm của các cô gái áo đỏ.

Tuy nhiên, ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa cũng đã có màn trình diễn không tệ. Chính vì vậy, sau thất bại, nhiều CĐV đội Đài Bắc Trung Hoa cho rằng ĐT nữ Việt Nam thắng nhờ lịch thi đấu được nới rộng hơn so với đội bóng của họ.

CĐV Đài Loan cho rằng ĐT nước họ thua do lịch trình thi đấu

Tạm dịch: Việt Nam là đội yếu nhất trong 3 đội tại bảng nhưng họ lại được ưu ái về lịch trình thi đấu. Không có gì bất ngờ ở đây. Dù sao cũng chúc mừng Việt Nam. Họ không có lỗi về mặt lịch thi đấu mà là AFC.

Nhìn vào thực tế, đúng là ĐT nữ Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với ĐT Đài Bắc Trung Hoa, đặc biệt là về lịch thi đấu. Tuy nhiên, nhìn vào tổng thể trận đấu, ĐT nữ Việt Nam cũng không hề lép vế so với đối thủ. Thậm chí, các cô gái của chúng ta có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội hơn so với ĐT Đài Bắc Trung Hoa. Đây vẫn là một chiến thắng vô cùng xứng đáng dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.