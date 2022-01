Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum mới được Bộ Công an bổ nhiệm

Công an tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Lê Xuân Thuỷ - Trưởng Công an TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum - giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Lê Xuân Thuỷ giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum. Ảnh: Công an Kon Tum

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hồng Nhật đánh giá, thượng tá Lê Xuân Thuỷ là cán bộ được đào tạo bài bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

"Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí Thuỷ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh giao và có nhiều đóng góp trong thực hiện, chỉ đạo các mặt công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng", đại tá Nhật nói.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật tin tưởng trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp tục trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể xây dựng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Thượng tá Lê Xuân Thủy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an Kon Tum

Thượng tá Lê Xuân Thủy sinh năm 1978, quê Quảng Bình, là tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị; tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân (TP.HCM), sau đó về công tác tại Công an tỉnh Kon Tum.

Thượng tá Lê Xuân Thuỷ từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum), Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Kon Tum, Trưởng Công an TP.Kon Tum.