Mùa giải này, PSG vẫn duy trì được địa vị thống trị ở Ligue 1 khi đang dẫn đầu trên BXH với 63 điểm sau 26 trận, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Marseille tới 8 điểm. Thế nhưng, đây cũng là giải đấu duy nhất mà Lionel Messi và các đồng đội có thể chinh phục danh hiệu.

Tại Cúp quốc gia Pháp, PSG bị Marseille loại ở vòng 1/8. Tương tự, kịch bản đó cũng xảy ra với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ở đấu trường Champions League khi họ bị Bayern Munich hất cẳng khỏi vòng đấu dành cho 16 CLB mạnh nhất.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chỉ cấp cho PSG 80 triệu euro để mua cầu thủ trong Hè 2023. Ảnh: Getty.

Kể từ khi mua lại PSG hồi năm 2011 đến nay, tập đoàn Qatar Sports Investments (QSI) đã chi ra hơn 1,5 tỷ euro để mua sắm cầu thủ nhằm giúp CLB vô địch Champions League. Thế nhưng, giấc mơ đó vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Do quá thất vọng khi PSG thi đấu yếu kém tại Champions League, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đang cân nhắc khả năng sa thải HLV Christophe Galtier. Hiện Zinedine Zidane (tự do), Thomas Tuchel (tự do), Jose Mourinho (AS Roma) đang là những cái tên mà Al-Khelaifi nhắm tới để thay Galtier.

Ngoài việc xem xét khả năng "thay tướng", chủ tịch Al-Khelaifi cũng quyết định chỉ đầu tư số tiền 80 triệu euro để PSG tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023.

Theo tờ Goal, PSG đang nhắm tới khá nhiều mục tiêu chuyển nhượng như bộ đôi trung vệ Milan Skriniar (Inter Milan), Pau Torres (Villarreal), ba tiền vệ Ibrahim Sangare (PSV Eindhoven), Manu Kone (Borussia Monchengladbach), Bernardo Silva (Man City), cầu thủ chạy cánh Rayan Cherki (Lyon) và tiền đạo Victor Osimhen (Napoli).

Mặc dù vậy, với ngân sách chuyển nhượng 80 triệu euro, PSG còn chẳng thể mua nổi tiền đạo Victor Osimhen. Vì vậy, để có thêm kinh phí tái thiết đội hình, HLV Galtier hoặc người thay thế ông sẽ buộc phải bán bớt đi những cái tên ít được sử dụng trong đội hình như Hugo Ekitike, Juan Bernat và Carlos Soler, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum và Leandro Paredes.