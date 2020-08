Chân phải của Neuer được ví như "vũ khí hủy diệt" PSG

Dù có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng những ngôi sao trên hàng công của Paris Saint-Germain vẫn không thể đánh bại Manuel Neuer dù chỉ một lần trong trận chung kết Champions League 2019-20.



Sự xuất sắc của Manuel Neuer khiến các chân sút PSG nản lòng.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đại diện nước Pháp đã bị Kingsley Coman chọc thủng lưới ở phút thứ 59 và đành ngậm ngùi nhìn Bayern Munich lên ngôi vương.

Xuyên suốt 90 phút của trận đấu, thủ quân Hùm Xám đã có những tình huống cứu thua không tưởng, nhờ vào phản xạ xuất thần cũng như khả năng ra vào, sử dụng chân cản bóng - khiến cả những CĐV trung lập cũng phải trầm trồ.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết thuộc về... chân phải của Neuer.

Neuer right leg is MOTM for me #UCLfinal #PSGFCB — Mayesha (@mayesha7) August 23, 2020

Chân phải của Neuer còn giá trị hơn cả bộ ba trên hàng công của PSG.

Manuel Neuer’s right leg worth more than PSG’s front three ?????????? #UCLfinal — allen mathew (@allen_bolt) August 23, 2020

Thủ môn duy nhất không cần tay để cứu thua là đây.

only goalkeeper who don't need hands to save ball ?? #neuer — ibrahim GEZICI (@gezicibrahim) August 23, 2020

Màn trình diễn quá khó tin! Cứ như thể anh ấy có 8 chân tay vậy!

#PSGBayern #neuer what a goalkeeper! That guy is unreal. A man with 8 limbs. What a warrior ?? — IamL3on (@L3onIam) August 23, 2020

Neuer dùng chân phải còn tốt hơn Mbappe cả trận này.

Neuer used his right leg beyter than Mbappe in this game — kobeer (@Itsboychild) August 23, 2020

Tư thế cản phá của Neuer là hoàn hảo, không có một khoảng trống nào cho trái bóng lọt qua!

— John Harrison (@Jhdharrison1) August 23, 2020

But Neuer has perfected that scissor save of bending his right leg to the knee and having one hand across and the other behind his body. Professional skill covering any available space to sneak in the ball. — Dextrous. (@mainneli_) August 23, 2020

Có thể nói cái chân của Neuer đã đánh bại PSG.

Let’s just say Neuer’s leg won PSG — Weisong Ji (@WeisongJi) August 23, 2020

Đó là thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại, thủ môn đã thay đổi lịch sử bóng đá.

Best keeper of all time. A keeper that changed football. #neuer #thewall pic.twitter.com/wABTUpdWxu — Ahmad H. Al-Kharraz (@Ahmad_2712) August 23, 2020

Thủ môn hay nhất mọi thời đại. Tiền vệ hay nhất mọi thời đại. Quá đẳng cấp!