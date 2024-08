Chàng thượng sĩ 3 lần đoạt giải Olympic Toán học toàn quốc

Được vào Quân đội là niềm mơ ước

Lê Đức Chính sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo ở xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình . Tuổi thơ của Chính cũng như bao đứa trẻ khác ở vùng thôn quê. Bố mẹ cố gắng chăm làm để cho con cái được học hành đầy đủ. Song cái nghèo vẫn mãi đeo đuổi họ. Học xong THPT, nhận giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Điện lực, nhưng anh trai của Chính phải nghỉ học để đi làm vì gia đình không có đủ điều kiện lo cho học tập.

Điều đó đã tác động lớn đến suy nghĩ của Chính về việc học tập sau này. Em tận dụng mọi điều kiện có thể để không phụ công lao bố mẹ nuôi dạy và anh trai. Với bản tính thông minh, chăm chỉ học tập, những năm học THPT, Lê Đức Chính đều đạt học sinh giỏi và đoạt giải ba môn Vật lý cấp tỉnh. Đến tháng 9-2021, em trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin với số điểm khá cao khi vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ rất vui mừng khi con trai được học tập trong Quân đội, nhưng cũng lo lắng bởi thể lực của con yếu hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, gia đình cũng động viên, tin tưởng vào sự cố gắng, phấn đấu rèn luyện của Chính.

Học viên Lê Đức Chính (người chỉ tay) giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học đến các đại biểu.

Lê Đức Chính tâm sự: “Được vào Quân đội là niềm mơ ước của em và cũng để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Em cũng biết rằng môi trường quân ngũ sẽ có những hoạt động đặc thù, đào tạo con người toàn diện cả về trí và lực, đòi hỏi mỗi cá nhân phải có sức khỏe tốt, vì vậy em phải cố gắng rất nhiều”.

Ngay từ những ngày đầu mới bước chân vào quân ngũ, Lê Đức Chính cùng đồng đội phải trải qua môi trường học tập với cường độ huấn luyện cao, khi trên giảng đường, lúc ngoài thao trường, song song đó là các nhiệm vụ tuần tra canh gác, lao động, tăng gia sản xuất... Cùng với đó là thời điểm xảy ra dịch Covid-19, đơn vị đang tập trung phòng, chống dịch. Với Lê Đức Chính, những khó khăn đó chính là cơ hội để rèn giũa, tôi luyện bản thân, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để có thêm thời gian học tập, Chính thường tranh thủ ôn luyện vào ban đêm, đồng thời tập trung cao độ nghe giảng để tiếp thu được kiến thức. Từ những môn học đầu tiên, Lê Đức Chính đã tự khẳng định mình với các điểm số cao, là một học viên năng nổ, nhiệt tình, thường xuyên tham gia phát biểu xây dựng bài, tạo không khí học tập sôi nổi trong lớp và thường xuyên quan tâm hướng dẫn ngoại khóa cùng đồng đội, góp phần nâng cao chất lượng học tập của đơn vị.

Do có phương pháp học tập tốt, chủ động, tích cực nên trong 3 năm học, Chính đều là học viên giỏi, dẫn đầu toàn khóa. Bên cạnh việc học tập, Chính cũng là một tấm gương về tinh thần say mê, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Tháng 5-2023, Lê Đức Chính tham gia Hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ do Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức và giành được giải nhì với sản phẩm “Kính thông minh dành cho người khiếm thị”.

Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 28 đánh giá: “Đồng chí Lê Đức Chính là một học viên tiêu biểu, xuất sắc toàn diện trong học tập, rèn luyện và các hoạt động phong trào của đơn vị, luôn tự giác, tích cực, có tinh thần cầu tiến, phấn đấu vươn lên, là tấm gương sáng để học viên trong đơn vị noi theo”.

Nỗ lực vượt khó

Gặp Thượng sĩ Lê Đức Chính tại Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Trường Sĩ quan Thông tin, em phấn khởi chia sẻ với tôi về các thành tích đạt được trong thời gian qua.

- Cơ duyên nào đưa em đến với Toán học và giành nhiều giải cao như vậy? - Tôi hỏi Lê Đức Chính.

- Từ nhỏ, em đã thích học Vật lý và Toán, nhưng thích môn Vật lý hơn. Còn việc tham gia Olympic Toán học thì ngay năm đầu tiên vào học, nhờ sự phát hiện và động viên của đồng chí Trung đội trưởng trực tiếp quản lý, cũng là cựu thành viên của đội Olympic Toán học nhà trường đã hướng dẫn em.

Điều đáng quý là Chính đã luôn thể hiện tinh thần vượt khó, vượt qua nghịch cảnh để đạt được các thành tích. Trong thời điểm ôn luyện để thi Olympic Toán học năm 2022, em bị nhiễm Covid-19. Một phần vì chấp hành quy định cách ly, tránh lây lan cho toàn đội, phần vì sức khỏe bị ảnh hưởng nên Chính phải dừng việc ôn tập để đi điều trị. Điều đó đã khiến Chính rất buồn, nhưng không nản lòng.

Lê Đức Chính kể: “Trong quá trình điều trị cách ly tại bệnh xá, em tranh thủ ôn luyện thêm kiến thức để theo kịp định mức huấn luyện của đội tuyển. Rất may, em được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ bệnh xá và sự giúp đỡ của thầy giáo-huấn luyện viên, các đồng đội hướng dẫn ôn tập qua zoom-trực tuyến, em đã khỏi bệnh Covid-19 và tiếp tục tham gia ôn luyện theo đội tuyển”.

Với sự cố gắng vượt bậc đó, trong Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2022, Chính cùng đội tuyển Trường Sĩ quan Thông tin đoạt 8 giải thưởng. Trong đó, Lê Đức Chính xuất sắc đoạt giải nhất và được tặng huy chương vàng nội dung đại số. Không dừng ở đó, năm 2023, có hai kỳ thi Olympic Toán học và Vật lý sinh viên, học sinh toàn quốc cùng tổ chức, Chính đã mạnh dạn đăng ký thi cả hai môn và là học viên duy nhất của Trường Sĩ quan Thông tin đăng ký hai nội dung thi.

Để có thể cân đối được việc học tập các nội dung, Chính tận dụng mọi thời gian ôn luyện cùng đồng đội.

- Khi đầu tư nhiều vào Toán học, Vật lý thì em có bị sao nhãng về kiến thức quân sự chuyên ngành thông tin hay không? - Tôi băn khoăn hỏi Lê Đức Chính.

- Em nghĩ việc đầu tư vào học Toán và Vật lý sẽ càng củng cố thêm về kiến thức quân sự, vì điều đó giúp em có nền tảng, tư duy logic hơn mà vận dụng vào học các môn cơ sở và môn chuyên ngành. Minh chứng là các nội dung khác em học nhàn hơn rất nhiều. - Chính trả lời đầy tự tin.

Thành quả được đền đáp, tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2023, Lê Đức Chính đoạt giải ba nội dung đại số. Còn kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2023, Chính đoạt giải ba phần thi trắc nghiệm và giải khuyến khích phần thi giải bài tập. Và mới nhất, tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 30 tại Đà Nẵng vào tháng 4-2024 vừa qua, Chính tiếp tục lần thứ hai đoạt giải nhất nội dung đại số, mang về tấm huy chương vàng, làm giàu thêm thành tích của nhà trường và niềm vinh dự, tự hào cho bản thân, gia đình.

Có nhiều thời gian tiếp xúc, hướng dẫn Chính ôn tập, Thượng tá Lê Võ Đại, Chủ nhiệm Bộ môn Toán-Lý, Khoa Cơ bản, Trường Sĩ quan Thông tin bày tỏ niềm vui: “Lê Đức Chính đã thể hiện tư chất, năng lực và phương pháp học tập khoa học, hiệu quả. Nhưng trên hết là sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc khắc phục những điều kiện khó khăn nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đây là một đức tính rất quý mà tôi nhận thấy ở người học trò của mình”.

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc thì Lê Đức Chính nhận được hung tin, bố mất sau thời gian lâm bệnh. Chính bày tỏ: “Mong muốn lớn nhất của bố khi còn sống là em học tập tốt để sau này phục vụ lâu dài trong Quân đội. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng của bố. Em sẽ nỗ lực cao nhất trong học tập và mong muốn được trở thành giảng viên để có thể truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học viên sau”.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, Lê Đức Chính được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đoạt giải nhất các hội thi, hội thao toàn quân, toàn quốc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu”; Hội Toán học Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen; cùng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều khen thưởng của nhà trường trong các đợt thi đua cao điểm, đột kích.