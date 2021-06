Chật vật thi vào lớp 10 trong dịch Covid-19

Theo kế hoạch trước đó, bắt đầu từ đầu tháng 6 các tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Tuy nhiên, đến nay kỳ thi này vẫn đang khiến hàng nghìn phụ huynh, học sinh và giáo viên thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Số liệu thống kê từ Bộ Y tế cho thấy, tính đến ngày 3/6, Việt Nam đã có 37 địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với 4.876 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận. Sở GDĐT các tỉnh phải bám sát chặt chẽ tình hình địa phương từng ngày, từng giờ để họp bàn đưa ra quyết sách đúng đắn. Và chưa có năm nào, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vốn dĩ cam go, tỷ lệ chọi khốc liệt lại càng trở nên căng thẳng và có nhiều phương án như bây giờ.

Thay đổi phương án thi phút 89

Cán bộ coi thi phổ biến cặn kẽ quy chế, quy định của kỳ thi và động viên, nhắc nhở, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh ở Quảng Ninh trước giờ làm bài. Ảnh: B.Q.N

Tinh gọn và tập trung "Mùa thi năm nay quả là khó quên với các phụ huynh và học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ngoài việc phải tổ chức ôn tập và bế giảng online, thời gian của từng bài thi cũng rút ngắn xuống. Xu hướng ra đề năm nay sẽ tinh gọn và tập trung, còn cấu trúc và kiến thức trọng tâm giữ nguyên so với các năm trước. Thay đổi này sẽ là thách thức với các học sinh đã quen với việc ôn luyện và căn thời gian làm bài theo các đề thi theo format những năm trước. Với môn tiếng Anh, số lượng câu hỏi giảm đi đồng nghĩa với điểm số của từng câu sẽ cao hơn. Chính vì thế, thí sinh cần đảm bảo làm tới đâu chắc chắn tới đó". Cô Hồng Ngọc - giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Hà Nội - Thăng Long, Hà Nội

Vừa thi vừa phòng dịch "Kỳ thi vào lớp 10 năm nay có 2 điều bất lợi là dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mặc dù tính đến thời điểm hiện tại Nghệ An chưa có ca dương tính mới. Thứ 2 là thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, ngành giáo dục Nghệ An dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục công tác phòng chống dịch. Sở bố trí tối thiểu 2, 3 phòng thi dự phòng, đo thân nhiệt 100% thí sinh vào phòng thi, thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế, tăng cường mỗi hội đồng thi thêm cán bộ y tế, thêm nước uống và quạt mát cho học sinh". Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An

Năm nay Nghệ An có 36.407 thí sinh tham gia dự thi vào lớp 10 với 70 hội đồng, điều động hơn trên 5.000 cán bộ công nhân viên, giáo viên làm nhiệm vụ thi. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày từ 3-4/6. Ngày đầu tiên học sinh thi ngữ văn, buổi chiều thi ngoại ngữ. ông Nguyễn Trọng Hoàn- Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An thông tin: "Sau ngày thi đầu tiên, chúng tôi đánh giá chung kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không có tình huống bất thường xảy ra". Ông Hoàn cũng cho biết thêm: Trong thời gian qua, đặc biệt là 2 tuần trước khi thi, Sở đã tôi tổ chức kiểm tra thường xuyên, phun khử trùng, tăng cường thêm nước rửa tay sát khuẩn… Qua kiểm tra các trường tổ chức đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trước đó, sáng 1/6, hơn 13.800 học sinh tại 31 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quảng Ninh đã nỗ lực tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch và sớm hơn so với nhiều địa phương khác của cả nước. Nhiều học sinh bày tỏ hồi hộp, háo hức được đi thi mặc dù khá lo lắng về kỳ thi và dịch bệnh.

Cùng với Quảng Ninh, một số tỉnh khác cũng đã tổ chức kỳ thi theo đúng dự kiến như Hà Tĩnh, Bình Dương, Lai Châu, Lào Cai, Trà Vinh (thi trong 2 ngày 2-3/6); Khánh Hòa, Nghệ An (thi trong 2 ngày 3-4/6)...

Tuy nhiên, cập nhật lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở các địa phương cho thấy, một số tỉnh đã phải thay đổi thời gian tổ chức thi vào "phút 89" do diễn biến dịch bệnh còn phức tạp như Hưng Yên, Hải Dương, Điện Biên, TP.HCM, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Bắc Giang... Theo kế hoạch học sinh các tỉnh, thành này sẽ thi từ ngày 4/6, tuy nhiên Sở GDĐT đã gửi thông báo lùi lịch cho đến khi tình hình ổn định.

Sau bao ngày mong ngóng, phụ huynh và học sinh Hà Nội cũng có thông báo chính thức về lịch thi vào lớp 10 vào chiều ngày 2/6. Sở GDĐT Hà Nội quyết định điều chỉnh lịch thi từ 10-11/6 sang 12-13/6 và có điểm mới là rút ngắn thời gian thi và thời gian làm bài.

Theo Sở GDĐT Hà Nội, việc điều chỉnh thời gian làm bài thi các môn nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, học sinh dự tuyển vào lớp 10 trường công lập không chuyên chỉ phải đến điểm thi vào 2 buổi sáng.

Thời gian làm bài được rút ngắn lại từ 15 - 30 phút (tuỳ từng môn) cũng giảm áp lực, bảo đảm an toàn hơn khi các em phải thực hiện quy định phòng, chống dịch, không được sử dụng điều hòa. Thời gian các buổi chiều sẽ được sử dụng để lực lượng phục vụ điểm thi làm công tác vệ sinh, khử khuẩn chu đáo, bảo đảm an toàn đón học sinh dự thi vào sáng hôm sau.

Việc bố trí một buổi sáng có hai môn thi cũng giúp cho phụ huynh học sinh không phải di chuyển đưa đón con nhiều lần, giảm tình trạng tập trung đông người ở ngoài khu vực thi.

Mặc dù vậy, việc thông báo rút ngắn thời gian thi sẽ thay đổi cấu trúc đề thi và dồn 2 môn thi trong buổi sáng trước 10 ngày đang khiến phụ huynh và học sinh khá hoang mang, lo lắng.

Một tỉnh quyết định xét tuyển

Thanh Hóa: Bố trí phòng riêng cho thí sinh diện F

Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, trong 2 ngày tới (ngày 4 và 5/6), hơn 38.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ bắt đầu tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập, năm học 2021 - 2022. Đáng chú ý, theo báo cáo từ 86 Hội đồng thi của toàn tỉnh Thanh Hóa, có 2 thí sinh liên quan đến dịch Covid-19. Do đó, Sở GDĐT tỉnh này đã đưa ra phương án sẽ bố trí phòng thi riêng cho 2 thí sinh này, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho những thí sinh khác. Trong 2 thí sinh được bố trí phòng thi riêng, có 1 em ở huyện Thiệu Hóa và 1 em ở huyện Hoằng Hóa. Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xét tuyển vào một trường THPT công lập phù hợp nơi cư trú (không tính vào chỉ tiêu giao cho đơn vị) đối với thí sinh thuộc diện F0 và F1. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo kỳ thi vào lớp 10 công lập của tỉnh Thanh Hóa chưa ghi nhận thí sinh nào thuộc diện F0 và F1. Đối với những thí sinh thuộc diện F2 sẽ được bố trí dự thi tại phòng riêng biệt của điểm thi, bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã xây dựng phương án cụ thể xử lý tình huống các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại Hội đồng thi liên quan đến dịch Covid-19 để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng luật. Hoài Thu

Không điều chỉnh lịch thi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định xét tuyển vào lớp 10. Theo đó, ngày 1/6, UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất của Sở GDĐT về việc điều chỉnh phương án, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 bằng hình thức xét tuyển, thay thế thi tuyển.

Các trường THPT sẽ xét tuyển dựa theo kết quả rèn luyện và học tập các lớp 6, 7, 8, 9 của học sinh. Thời gian xét tuyển của các trường THPT là từ ngày 10-30/7. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS và điểm cộng cho đối tượng ưu tiên.

Chia sẻ về quyết định phương án xét tuyển, Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vẫn đảm bảo công bằng, khách quan trong xét tuyển vì những năm qua bài kiểm tra học kỳ của học sinh cấp 2 bắt buộc Phòng GDĐT ra đề chung văn - toán - Anh. Ngoài ra, trước đó học sinh đã đăng ký nguyện vọng vào các trường theo học lực của mình nên bây giờ xét tuyển cũng xét theo nguyện vọng mà học sinh đã đăng ký.

Việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 của Bà Rịa - Vũng Tàu được nhiều phụ huynh đồng thuận vì đảm bảo an toàn, ổn định tâm lý, giảm áp lực cho học sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường.

Chia sẻ với phóng viên Báo NTNN, chị Nguyễn Thị Thanh Hải, đồng tác giả 2 cuốn sách "Cùng con bước qua các kỳ thi, Tư vấn kỳ thi vào 10" cho biết: Có lẽ chưa năm nào kỳ thi vào 10 lại chứng kiến những tác động lớn của dịch Covid-19 như năm nay. Tính đến đầu tháng 6, hơn 10 tỉnh, thành phố trong cả nước phải hoãn, lùi lịch thi vào 10, trong đó có Hà Nội, TP. HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác. Một số tỉnh quyết định xét tuyển để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp 2 năm qua cũng cho thấy, ngành giáo dục nên linh hoạt, "tùy cơ ứng biến", có những điều chỉnh giảm áp lực cho kỳ thi vào 10 một cách hiệu quả, có thể dự phòng các phương án như xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp thi quy mô nhỏ, thời gian ngắn gọn để đạt hiệu quả trong tuyển sinh đầu cấp mà vẫn tránh được các rủi ro bất khả kháng như dịch bệnh, thiên tai".