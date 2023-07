Thủ đô của Nhật Bản và Trung Quốc đang phải hứng chịu những đợt nắng nóng trái mùa, cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu tiếp tục gây ảnh hưởng đối với sức khỏe con người và hoạt động kinh tế.

Các quan chức thời tiết Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo nắng nóng đầu tiên trong năm nay tại Tokyo và các quận lân cận, kêu gọi mọi người ở trong nhà và tránh tập thể dục ngoài trời nếu có thể. Nhiệt độ lên tới 35 độ C ở Tokyo, với mức cảnh bảo rủi ro cao nhất là say nắng ở vùng "nguy hiểm", trong phần lớn thời gian trong ngày.

Châu Á hứng chịu thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè 2023

Đợt nắng nóng đỉnh điểm đang ảnh hưởng tới Nhật Bản. Ảnh: IT.

Say nắng đặc biệt nguy hiểm đối với phần lớn dân số lớn tuổi của Nhật Bản, những người có khả năng làm mát cơ thể tự nhiên kém hơn so với người trẻ tuổi. Hơn một nửa trong số hơn 3.000 người được đưa đến bệnh viện do say nắng trong 7 ngày vừa qua là những người trên 65 tuổi.

Nắng nóng như thiêu đốt đã tấn công nhiều nơi trên thế giới trong những ngày gần đây. Tuần trước chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu nóng nhất từng được ghi nhận bởi Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ và Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, tại Trung Quốc, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã tăng lên hơn 40 độ C trong hai ngày liên tiếp vào tuần trước, khiến chính phủ phải ban hành "báo động đỏ" về nhiệt độ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo ba cấp. Trong khi thủ đô được dự báo sẽ mát mẻ trong tuần này, các khu vực phía bắc của quốc gia dự kiến nhiệt độ sẽ lên tới 40 độ C.

Nhiệt độ cao đang đe dọa hoạt động kinh tế trong khu vực. Các quan chức ở Bắc Kinh đã ra lệnh cho người lao động ngừng làm việc ngoài trời, trong khi chính phủ Nhật Bản đang yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng ít ánh sáng hơn trong văn phòng để tiết kiệm năng lượng và tránh tình trạng thiếu điện.

Thời tiết không chỉ nguy hiểm về nhiệt độ cao. Mưa lớn đã tấn công các quận phía tây Nhật Bản và cảnh báo khẩn cấp cũng đã được ban hành. Mặc dù lượng mưa dự kiến sẽ yếu đi trong vài ngày tới, các quan chức cảnh báo rằng mưa đã làm xói mòn mặt đất trong khu vực, làm tăng nguy cơ sạt lở đất và các thảm họa khác.

Nhật Bản cảnh báo khẩn cấp mưa lũ. Ảnh: AP.

Tàu cao tốc shinkansen đã bị đình chỉ một thời gian ngắn giữa các ga Hiroshima và Hakata. Toyota Motor Corp. cho biết họ sẽ tạm dừng hoạt động ca đêm tại ba nhà máy ở Fukuoka. Gần 7.000 hộ gia đình bị mất điện vào đầu ngày đầu tuần.

Theo Tân Hoa xã, mưa trái mùa cũng gây lũ lụt ở các khu vực phía nam Trung Quốc, khiến ít nhất 15 người ở một thành phố thiệt mạng vào tuần trước. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các biện pháp thích ứng sẽ là cần thiết để chống lại những rủi ro bắt nguồn từ sức nóng mùa hè tăng cao.

Năm nay, nhiều vùng của Ấn Độ đã phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt, trong khi El Nino quay trở lại đe dọa nông dân ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam, tình trạng mất điện do nhiệt độ cao khiến nguồn cung cấp điện bị thắt chặt đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại quốc gia này.