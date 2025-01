Châu Âu thở phào tiết lộ cách thay thế khí đốt của Nga được cung cấp thông qua Ukraine

Châu Âu đang tìm cách thay thế ổn định nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Ảnh RT

Nội dung cuộc họp bất thường của Nhóm điều phối khí đốt EU vào ngày 2/1 cho biết, cơ sở hạ tầng khí đốt của châu Âu cho phép thay thế khí đốt của Nga trước đây được cung cấp qua Ukraine bằng khí đốt từ đường ống ở Đức và Ý, cũng như từ các cơ sở lưu trữ khí đốt của châu Âu, theo báo cáo của Ủy ban châu Âu.



"Nguồn cung cấp khí đốt đã được đảm bảo thông qua các tuyến đường thay thế (Đức, Ý) và thông qua việc rút khí từ kho dự trữ. Cơ sở hạ tầng khí đốt của châu Âu linh hoạt để tiếp nhận khí đốt không có nguồn gốc từ Nga, phù hợp với các mục tiêu của REPowerEU", thông báo cho biết.

Do đó, Ủy ban Châu Âu đã xác nhận sẽ không có vấn đề gì về cung cấp khí đốt vào năm 2025.

"Ngày 31/12/ 2024 đánh dấu sự kết thúc của thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine. Trong cuộc họp bất thường của Nhóm điều phối khí đốt được tổ chức ngày hôm nay, Ủy ban và các quốc gia thành viên từ Trung và Đông Âu đã đánh giá tình hình… Nhờ công tác chuẩn bị và phối hợp hiệu quả trong khu vực và xa hơn nữa, không còn lo ngại về an ninh nguồn cung nữa. Ủy ban Châu Âu báo cáo rằng an ninh năng lượng của EU cũng đã được tăng cường nhờ "năng lực nhập khẩu LNG mới đáng kể kể từ năm 2022. Cụ thể, mức độ lưu trữ khí đốt tại các cơ sở của EU hiện ở mức 72%, cao hơn một chút so với mức trung bình cùng thời điểm trong năm là 69%", thông báo nêu rõ.

Ủy ban duy trì giám sát và liên lạc thường xuyên với các quốc gia thành viên và những người tham gia thị trường để đảm bảo an ninh nguồn cung cho các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nhiều nhất và tránh đầu cơ.