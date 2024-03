Cháy nhà xe tạm giữ ở Bình Thuận do một chiến sĩ công an vứt tàn thuốc bất cẩn Cháy nhà xe tạm giữ ở Bình Thuận do một chiến sĩ công an vứt tàn thuốc bất cẩn

Khi một chiến sĩ thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình thì một chiến sĩ khác đi từ bên ngoài vào đã vứt tàn thuốc vừa hút xong, tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy.