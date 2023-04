Chelsea tái bổ nhiệm HLV Lampard vào "ghế nóng"?

Với thành tích yếu kém của Chelsea, ông chủ Todd Boehly đã quyết định sa thải HLV Graham Potter vào tối 2/4 (giờ địa phương). Trợ lý Bruno Saltor sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền trong thời gian CLB tìm kiếm người thay chiến lược gia người Anh.

Hiện tại, Chelsea vẫn đang tìm kiếm nhà cầm quân tài năng để thay HLV Potter. Những ứng viên được tỷ phú người Mỹ nhắm tới gồm Julian Nagelsmann (tự do), Mauricio Pochettino (tự do), Zinedine Zidane (tự do), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt), Ruben Amorim (Sporting Lisbon), Luis Enrique (tự do).

Lampard có mặt trên khán đài sân Stamford Brige ở trận Chelsea 0-0 Liverpool. Ảnh: Getty.

Tờ The Sun cho hay, ông chủ Boehly dự định chỉ bổ nhiệm HLV chính thức thay Graham Potter sau khi mùa giải 2022/23 hạ màn. Còn trước mắt, doanh nhân 49 tuổi muốn chọn Frank Lampard làm HLV tạm quyền để dẫn dắt Chelsea trong giai đoạn còn lại của mùa bóng.

Khi còn là cầu thủ, Lampard từng gắn bó với Chelsea từ năm 2001-2014 và ghi được 211 bàn thắng sau 648 trận trên mọi đấu trường. Quãng thời gian đó, "Người không phổi" cùng "The Blues" giành 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup, 2 Siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 Europa League.

Hiện tại, Lampard vẫn đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea, bỏ khá xa Didier Drogba (164 bàn).

Ngày 4/7/2019, Lampard được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea. Tuy nhiên, sau đó 17 tháng, nhà cầm quân 44 tuổi đã bị sa thải. Hiện tại, cựu tuyển thủ Anh vẫn đang bị thất nghiệp sau khi bị Everton sa thải hôm 23/1 vừa qua.

Trong trận hoà 0-0 của Chelsea với Liverpool rạng sáng nay (giờ Việt Nam), Lampard cũng xuất hiện trên khán đài sân Stamford Bridge. Điều đó khiến thông tin về việc nhà cầm quân sinh năm 1978 sắp dẫn dắt "The Blues" càng trở nên có căn cứ hơn.