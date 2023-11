Chelsea vs Man City (23h30 ngày 12/11): The Blues tạo bất ngờ? Chelsea vs Man City (23h30 ngày 12/11): The Blues tạo bất ngờ?

Dù bị đánh giá thấp hơn trong trận cầu tâm điểm vòng 12 Premier League diễn ra hôm nay (12/11), nhưng Chelsea vẫn hứa hẹn khả năng khiến Man City phải đón nhận một kết quả không như mong đợi.