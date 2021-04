Chi phí "nuôi" xe Mercedes khiến người dùng sửng sốt

Nuôi xe Mercedes tốt ra sao?

Bảo dưỡng xe Mercedes có đắt không? Theo nhiều thống kê về xe ô tô tại Mỹ, Mercedes-Benz là một trong những hãng xe có chi phí bảo dưỡng đắt đỏ hàng đầu trong vòng một thập kỷ sử dụng. Tại Việt Nam, hãng xe mang thương hiệu ngôi sao 3 cánh này dường như là biểu tượng cho sự sang trọng bậc nhất và thể hiện vị thế của người dùng. Vì lẽ đó mà chi phí bảo dưỡng xe Mercedes tại nước ta cũng là một thứ khiến nhiều người dùng xe ái ngại nhất.

Theo bảng giá bảo dưỡng xe Mercedes, chi phí bảo dưỡng xe Mercedes thường rơi vào khoảng 4.500 – 5.000 VNĐ/km. Do đó, nếu xe đi khoảng 100.000 km bạn sẽ phải tốn là khoản 450 – 500 triệu đồng chi phí bảo dưỡng xe. Với số tiền này tại Việt Nam chúng ta đã có thể đã sở hữu một chiếc xe ô tô bình dân mới.

Dẫu vậy nếu tuân thủ lịch bảo dưỡng xe đúng với lịch bảo dưỡng định kỳ xe Mercedes hãng công bố thì số tiền bạn phải chi ra để bảo dưỡng xế cưng của mình sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Lấy ví dụ bảo dưỡng xe C-Class cụ thể là bảo dưỡng xe Mercedes C200 chạy được 2 năm. Nếu chủ xe tuân thủ đúng lịch trình bảo dưỡng của thì tổng chi phí bảo dưỡng xe Mercedes C200 chỉ xấp xỉ 100 triệu đồng (qua 4 lần bảo dưỡng). Trong khi đó nếu bạn cứ tiết kiệm đợi máy gặp vấn đề thì số tiền sẽ đội lên tới hơn 150 - 200 triệu đồng là bình thường.

Nuôi chiếc xe hạng sang, ngoài phần bảo dưỡng thì những khoản phí cố định cần phải chi trả như xăng dầu, phí đường bộ, bảo hiểm, phí gửi xe... Tính tổng, chi phí nuôi xe Mercedes trung bình tầm 10 – 15 triệu đồng/tháng, 120 – 150 triệu đồng/năm.

Đối với những chiếc xe Mercedes cũ, chi phí có thể khiến người dùng "còng lưng". Theo các chuyên gia, thị trường xe đã qua sử dụng tràn ngập nhiều xe Mercedes với mức giá rất rẻ gây dễ gây cám dỗ người mua muốn sở hữu một chiếc xe hạng sang. Tuy nhiên trước khi quyết định xuống tiền mua chiếc xe hạng sang này phải hết sức cẩn thận.

Chi phí nuôi xe ô tô cũ cũng tương tự như trên, tuy nhiên so với xe mới có một số khác biệt:

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao hơn

Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa của xe ô tô cũ sẽ cao hơn. Do xe ô tô cũ đã qua thời gian bảo hành chính hãng. Thời gian sử dụng càng dài thì sẽ càng có nhiều phụ tùng, linh kiện cần thay mới, khả năng xe gặp trục trặc, hư hỏng luôn cao hơn, nhất là xe cũ đời sâu, xe cũ 10 năm. Vì thế, xe ô tô càng cũ thì chi phí bảo dưỡng, sửa chữa sẽ càng cao.

Bảo hiểm vật chất giá cao hơn

Tỷ lệ phí bảo hiểm vật chất ô tô sẽ tăng dần theo thời gian sử dụng. Ví dụ tỷ lệ phí bảo hiểm vật chất xe sản xuất dưới 3 năm sẽ thấp hơn xe sản xuất từ 3 – 6 năm.

Chi phí xăng/dầu cao hơn

Do hệ thống máy móc dần xuống cấp nên xe ô tô đời cũ sẽ thường hao xăng hơn so với các xe đời mới. Với xe ô tô, câu chuyện mua xe không quan trọng bằng câu chuyện nuôi xe. Do đó trước khi quyết định mua xe ô tô, cần tìm hiểu thật kỹ các loại chi phí khi sử dụng ô tô.