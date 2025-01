Chia sẻ của Giám đốc Sở ở Nghệ An vừa viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 14/1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi sau hơn 40 năm công tác.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An người vừa viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: P.B

Ông chia sẻ, bản thân xin nghỉ trước để Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An dễ sắp xếp nhân sự sau khi sáp nhập. Ông cảm thấy vui và an tâm khi lựa chọn thời điểm "dừng chân" trong công việc của mình.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1964, quê quán ở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), đang giữ chức Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An. Ông Cường đã có thời gian đóng bảo hiểm 41 năm tính đến ngày 1/1/2025.

Trong đơn ông Cường nêu rõ, thực hiện kế hoạch số 1 ngày 13/12/2024 của Ban chỉ đạo tỉnh Nghệ An về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 Trung ương và định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 1022 ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An.

Tại Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch hợp nhất thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Mạnh Cường đã nghiên cứu Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 178/2024 ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, trong thực hiện sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện theo thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghỉ hưu đối với cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường đã quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành, kể từ ngày 15/1/2025. Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Cường xin được thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có thông báo đến ông Nguyễn Mạnh Cường sẽ nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm từ ngày 1/7/2025.