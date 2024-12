HLV Hoàng Anh Tuấn trở lại dẫn dắt U17 Việt Nam?

Trưa 9/12, sau cuộc họp với ban lãnh đạo Câu lạc bộ B.Bình Dương, HLV Hoàng Anh Tuấn đã rời đội bóng đất Thủ sau 4 tháng nắm quyền tại đây. Đây là thông tin khá sốc trong thời điểm V.League 2024/2025 tạm nghỉ, nhường chỗ cho Đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: FBNV.

Theo đó, lý do được HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra là nghỉ vì lý do gia đình và đội chủ sân Gò Đậu cũng không cung cấp thông tin gì thêm. Như vậy, sau SLNA và Đà Nẵng, B.Bình Dương là đội bóng thứ 3 tại V.League 2024/2025 thay tướng ở mùa giải năm nay.

Ngay sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay B.Bình Dương, lập tức xuất hiện đồn đoán nhà cầm quân người Khánh Hoà này sẽ trở lại dẫn dắt U17 Việt Nam để tham dự VCK U17 châu Á 2025. Trước đó, U17 Việt Nam đã chia tay HLV Cristiano Roland khi nhà cầm quân người Argentina này được bầu Hiển phân nhiệm vụ vào dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng.

Nani giải nghệ sau 2 tuần được nghỉ phép đặc biệt

"Đã đến lúc phải nói lời chia tay, tôi quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Đó là một hành trình tuyệt vời và tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi vượt qua những thăng trầm trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm và mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm khó quên.

Nani. Ảnh: FBNV.

Đã đến lúc chuyển sang một trang mới và tập trung vào những mục tiêu và ước mơ mới. Hẹn gặp lại các bạn sớm!", trích thông báo giải nghệ của Nani.

Việc Nani tuyên bố treo giày đã gây bất ngờ không nhỏ, bởi lẽ trước đó tiền vệ 38 tuổi chưa thổ lộ ý định giã từ sự nghiệp quần đùi áo số giữa mùa này. Như đã biết, trở lại quê nhà sau khi chia tay đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Adana Demirspor, Nani đã kí hợp đồng với Estrela da Amadora vào hè năm nay.

Tottenham bị điều tra sau trận thua Chelsea

Đêm qua, ở vòng 15 Premier League, Tottenham đã tiếp đón Chelsea. Spurs dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn 10 phút thi đấu. Tuy vậy, họ không thể bảo toàn tỉ số khi để đối thủ lội ngược dòng, đánh bại với tỉ số 3-4 chung cuộc.

Ở màn so tài trên, khi chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc, Cole Palmer và Enzo Fernandez liên tục bị người hâm mộ đội chủ nhà ném vật thể lạ vào người. Những vật thể này xuất phát từ 1 chiếc băng rôn được sử dụng ngay trước khi bắt đầu trận đấu.

SVĐ Tottenham Hotspurs.

Trận đấu đã phải dừng lại một lúc vì các CĐV không ngừng quấy nhiễu cầu thủ Chelsea. Đội ngũ an ninh đã phải can thiệp đồng thời dọn sạch các vật thể trên sân.

Theo truyền thông Anh, Tottenham đang bị LĐBĐ Anh (FA) điều tra vì để các CĐV trên khán đài ném vật thể lạ xuống sân. Án phạt tiềm năng nhất là phạt tiền.

Bốc thăm vòng loại 3 Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam quyết đấu Malaysia, tái ngộ Lào

Vào chiều ngày 9/12, lễ bốc thăm vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 đã diễn ra. Với việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1, ĐT Việt Nam tránh được nhiều đối thủ mạnh như Thái Lan, Syria và Ấn Độ.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng F với Malaysia, Nepal và Lào. Trong đó, Malaysia được đánh giá là đối thủ đáng gờm, trong khi Nepal và Lào có khoảng cách khá xa về trình độ chuyên môn so với "Những ngôi sao vàng".

Trong những lần đối đầu gần đây, ĐT Việt Nam thường thắng thuyết phục Malaysia. Tuy vậy, vòng loại Asian Cup 2027 thuộc FIFA Days nên ĐT Malaysia có thể gọi đầy đủ lực lượng. Vì thế, 2 trận đấu lượt đi và về với "Hổ Mã Lai" được đánh giá không hề dễ dàng với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Rooney "chưa bao giờ nhớ vợ đến thế"

Cựu tiền đạo Wayne Rooney khiến bà xã xúc động với lời nhắn nhủ nhớ mong khi cô ở Australia gần một tháng tham dự chương trình truyền hình thực tế.

Cựu tiền đạo Wayne Rooney và bà xã Coleen. Ảnh: Instagram Coleen Rooney.

"Coleen, anh chưa bao giờ nhớ em nhiều đến thế trong cuộc đời. Em đang làm rất tốt và cho mọi người thấy tính cách của một phụ nữ tuyệt vời, khiêm tốn. Anh rất tự hào về em và nóng lòng gặp em. Yêu em rất nhiều", Rooney viết trong bức thư gửi bà xã trước thềm chung kết chương trình truyền hình thực tế I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! hôm 8/12.