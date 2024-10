Chiếm đoạt tiền hỗ trợ học sinh, nguyên Hiệu trưởng ở Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 23/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt bị can để tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Bị can Trần Ngọc Hà - nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Tuấn.



Theo đó, chiều 22/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Hà, sinh năm 1977, trú tại thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà; nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà. Ảnh: Thanh Tuấn.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn trước khi thực hiện.

Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ năm 2022 – 2023, Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, với số tiền 765.264.000 đồng. Trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt 52.538.200 đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.