Chiêm ngưỡng vẻ gợi cảm của bạn gái cựu sao HAGL

Lê Minh Bình sinh ra tại Bình Phước. Tiền đạo 25 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL và được đôn lên đội một hồi năm 2019. Tuy nhiên, do không cạnh tranh được vị trí chính thức nên anh đã lần lượt bị đem cho Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an Nhân Dân, PVF-Công an Nhân Dân mượn.

Kết thúc mùa giải 2023/24, Minh Bình chính thức chia tay HAGL để chuyển sang đầu quân cho CLB Thanh niên TP.HCM. Chân sút sinh năm 1999 khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2019-2022, ra sân 8 trận và ghi được 1 bàn thắng.

Minh Bình và Nguyễn Thụy Bảo Hân bắt đầu hẹn hò từ năm 2019. Nàng WAG này sinh ra ở Đăk Lăk nhưng hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Mỹ nhân 24 tuổi đã tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang, Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Chiêm ngưỡng sắc vóc của Bảo Hân (Ảnh: Instagram nhân vật):