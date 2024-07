Chiến dịch đoạt MiG-21 Liên Xô bằng mỹ nhân kế của tình báo Israel (Kỳ 2): Nữ đặc vụ Mossad

Chiếc MiG-21 đào tẩu từ Iraq trong nhà chứa máy bay của Israel. Ảnh: warhistoryonline

NỮ ĐẶC VỤ MOSSAD

Với kế hoạch dụ phi công Arab đào tẩu, thật may mắn, người Israel nhận được thông tin miễn phí từ một nguồn bất ngờ: một người Do Thái ở Iraq tên là Joseph nói rằng nếu Israel muốn có một chiếc MiG-21, ông ta có thể thu xếp việc đó. Đây là một diễn biến kỳ lạ. Hầu hết người Do Thái ở Iraq đã được đưa tới Israel trong chiến dịch không vận lớn vào đầu những năm 1950. Có lẽ chỉ còn lại khoảng 1.000 người hoặc ít hơn thế từ một cộng đồng mà trước đầu những năm 1950 có hơn 100.000 người Do Thái.

Tìm về dòng máu Do Thái

Joseph lớn lên nghèo khó, sau đó được một gia đình Cơ đốc giáo hệ phái Maronite ở Iraq nhận nuôi khi mới 10 tuổi. Mặc dù chưa bao giờ đến trường hoặc học đọc và viết, nhưng khi trưởng thành Joseph đã trở nên nổi bật trong gia đình không phải Do Thái này. Không có quyết định nào được đưa ra mà không hỏi ý kiến ông. Joseph có mặt trong tất cả các cuộc họp gia đình và ông thường là người đưa ra quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề. Giống như Joseph trong kinh thánh, ông trở thành nhân vật trung tâm mà cả đại gia đình đều ngưỡng mộ, kính trọng và yêu mến.

Tuy nhiên, khi gần 60 tuổi, trong một lần cãi vã, Joseph được cho biết rằng nếu không có gia đình thì ông sẽ chẳng có gì cả. Mặc dù những người Cơ đốc giáo Maronite đã nhanh chóng xin lỗi nhưng Joseph vẫn không quên điều đó. Ngay lúc đó, ông quyết định khám phá "cái khác biệt" của mình - bản sắc Do Thái trong dòng máu. Đây là điều mà trước đây ông hầu như không nghĩ đến. Ông bắt đầu tìm hiểu về đạo Do Thái và Israel. Mặc dù vẫn giữ lòng trung thành với gia đình nuôi của mình, nhưng ông cũng cảm thấy trung thành không kém với mối quan tâm mới của mình: gốc gác Israel. Cuối năm 1964, ông liên lạc với các quan chức Israel ở Tehran (cho đến năm 1979 Israel vẫn có quan hệ tốt với Iran) và châu Âu. Ông cho biết có chuyện quan trọng muốn nói với họ.

Israel, với tư cách là một quốc gia Do Thái ở Trung Đông, luôn ủng hộ các quốc gia phi Arab ở ngoại vi thế giới Trung Đông - như Thổ Nhĩ Kỳ và cho đến năm 1979 là cả Iran. Israel cũng tích cực nuôi dưỡng các nhóm thiểu số trong các quốc gia Arab-Hồi giáo. Họ duy trì các mối liên hệ tình báo kín đáo trong nhiều năm với giáo phái Druze (chủ yếu ở Syria và Liban), người Kurd ở Iraq và các nơi khác cũng như các tín đồ Cơ đốc giáo Maronite và các giáo phái Cơ đốc giáo khác trên khắp Trung Đông. Vào đầu những năm 1980, Israel đã nỗ lực thành lập một liên minh chính thức với những người Cơ đốc Maronite thiểu số ở Liban.

Diễn viên Sean Connery (trái) trong chuyến thăm Israel năm 1967. Ông chụp ảnh cùng chiếc Mig-21, đào tẩu từ Iraq, mang số serie mới là 007. Ảnh: The Drive

Đầu năm 1964, thông qua sự giúp đỡ của Joseph, Israel nhanh chóng bắt liên lạc với một phi công theo đạo Cơ đốc Maronite trong Lực lượng Không quân Iraq. Viên phi công cũng là một thành viên trong gia đình nuôi của Joseph. Gia đình này cảm thấy không hài lòng với số phận của họ, với những áp lực ngày càng tăng mà chính phủ Iraq áp đặt lên họ và những người Cơ đốc Maronite khác. Một số bạn bè của viên phi công thậm chí đã bị bỏ tù và bản thân anh đang gặp khó khăn trong công việc. Viên phi công từng đề cập với Joseph rằng anh ta muốn rời khỏi đất nước.

Sau lần đầu tiên Joseph liên lạc với người Israel, có nhiều người ở Israel coi vấn đề này là không thực tế. Nhưng không phải Meir Amit, giám đốc của Mossad khi đó.

Ngay cả khi Joseph bắt đầu đòi nhiều tiền hơn và nhiều người ở Israel coi ông ta là kẻ lừa đảo, Amit vẫn theo đuổi kế hoạch. Ông có một đồng minh là Yitzhak Rabin, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Israel vào thời điểm trước và trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày. Họ liên lạc với một đặc vụ hàng đầu ở Baghdad - một phụ nữ Mỹ da trắng. Nữ điệp viên này được giao nhiệm vụ quyến rũ Munir Redfa - viên phi công lực lượng không quân người Iraq theo đạo Cơ đốc Maronite.

Đại uý Munir Redfa, phi công Iraq, bị Mossad mua chuộc để lái chiếc MiG-21 đào tẩu sang Israel. Ảnh: jewishpolicycente

Nữ đặc vụ xinh đẹp

Người phụ nữ Mỹ này là một đặc vụ của Mossad, không chỉ hoạt bát, thông minh mà còn rất xinh đẹp. Cô dễ dàng hòa nhập vào giới thượng lưu ở bất cứ nơi nào. Theo một nguồn tin, nữ đặc vụ bắt đầu liên lạc với Munir Redfa tại một bữa tiệc, nơi cả hai lập tức trúng tiếng sét ái tình. Viên phi công nói với cô gái rằng anh là một người Iraq yêu nước, nhưng "bất đồng gay gắt với cuộc chiến hiện tại do chính phủ của anh tiến hành chống lại các bộ lạc thiểu số người Kurd ở miền bắc Iraq".

Trong những năm 1960, người Kurd đã cố gắng duy trì nền độc lập của họ trong thế giới Arab (và Thổ Nhĩ Kỳ) mà thế giới không muốn trao nó cho họ. Là một người theo đạo Cơ đốc thiểu số, Munir Redfa cảm thấy lo lắng khi biết rằng anh, với tư cách là phó chỉ huy của phi đội MiG-21, là một trong những người được yêu cầu chỉ huy các nhiệm vụ ném bom chống lại những người Kurd gần như không có khả năng tự vệ.

Redfa năm 1966 (trái) và năm 1998, trước khi qua đời. Ảnh: jewishpolicycenter

Redfa "thậm chí còn thú nhận có 'sự ngưỡng mộ thầm kín' đối với người Israel". Ngoài ra còn có những điều khác khiến anh bận tâm. Redfa đã được bổ nhiệm làm chỉ huy phi đội MiG-21, anh đóng quân xa nhà ở Baghdad, và "chỉ được phép bay với những thùng nhiên liệu nhỏ, vì anh là một người theo đạo Cơ đốc Maronite". Người phụ nữ Mỹ lắng nghe tất cả. Cô tiếp tục gặp anh và quan hệ của họ ngày càng gần gũi, bất chấp việc anh phi công đã kết hôn và có vài người con.

Cô gái lợi dụng mối liên hệ này để gợi ý một kỳ nghỉ ở châu Âu vào tháng 7/1966. Chàng phi công si tình đồng ý. Sau vài ngày ở đó, cô gái xinh đẹp đề nghị Munir bay đến Israel cùng mình. "Ở đó em có bạn bè có thể giúp ích được cho anh", cô nàng hứa hẹn và rút ra một hộ chiếu mới toanh.

Liền đó Redfa hiểu rằng việc này đã được lên kế hoạch ngay từ đầu, và cô bạn gái đã bị thu hút không phải vì con người thật của anh. Nhưng viên phi công cũng biết rằng cô đang đưa ra một lời đề nghị có thể mang lại lợi ích lớn cho mình. Anh sẽ không chỉ né được các nhiệm vụ ném bom người Kurd mà anh không mong muốn, mà còn nhận được một triệu USD từ người Israel. Phi vụ này vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm.