Chính sách cho thuê pin của VinFast mang lại điều gì cho người dùng xe máy điện?

Chính sách cho thuê pin của VinFast giúp người tiêu dùng được tiếp cận với những mẫu xe máy điện cao cấp với mức giá phải chăng, đồng thời giải phóng người tiêu dùng khỏi những rủi ro, lo ngại liên quan đến bộ pin.



Lợi cả đôi đường

Ra mắt thị trường ngày 16/2, Vento là mẫu xe máy điện thứ 8 của VinFast và thuộc phân khúc cận cao cấp. Xe gây dấu ấn mạnh với kiểu dáng thanh lịch và tinh tế, nhiều công nghệ tiên tiến và khối động cơ mạnh mẽ, đặc biệt là chính sách cho thuê pin hấp dẫn.

Hàng tháng, khách hàng chỉ phải đóng khoản phí thuê bao 199.000 đồng cho quãng đường tối đa 500km. Với mỗi kilomet phụ trội, chi phí cộng thêm là 406 đồng/km. Gói thuê bao không giới hạn số kilomet giá 350.000 đồng/tháng. Khách hàng có thể lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. So với những mẫu xe trước đây, chính sách thuê pin của VinFast Vento vượt trội hơn khi khách hàng không phải đặt cọc thuê pin, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ.

Ngoài ra, tình trạng xe hay tình trạng thuê bao pin sẽ được hiển thị ngay trên App VinFast E-scooter để khách hàng tiện theo dõi và thanh toán. Căn cứ vào đây, khách hàng có thể dễ dàng thay đổi lựa chọn hình thức thuê bao pin cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Xét lợi ích ngắn hạn, chính sách thuê pin đã ngay lập tức giúp giảm chi phí mua xe ban đầu. Mỗi bộ pin Lithium-ion dành cho xe máy điện của VinFast có giá 8,6 triệu đồng. VinFast Vento lắp 2 pin, do đó, nếu mua đứt, khách hàng sẽ phải trả thêm tới 17,2 triệu đồng. Với chính sách thuê pin, khách hàng tiết kiệm khoản chi đáng kể này.

Về lâu dài, chính sách của VinFast còn giải phóng người dùng khỏi những rủi ro, lo ngại liên quan đến pin. Trước đây, khi chọn phương án mua pin kèm xe, khách hàng phải tự chịu hoàn toàn các rủi ro về chi phí sửa chữa và thay thế. Chưa kể nếu người dùng tự đem pin đi sửa chữa tại các cơ sở không uy tín có thể làm giảm tuổi thọ pin cũng như ảnh hưởng tới khả năng vận hành của xe. Với chính sách thuê pin, VinFast sẽ chịu những rủi ro thay khách hàng, hãng miễn phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế pin thuê khi tình trạng sạc xả của pin xuống dưới 70%. Nhờ đó, khách hàng luôn luôn được sử dụng pin có chất lượng tốt, kéo dài tuổi thọ xe, đảm bảo hiệu suất vận hành và an toàn đúng như thông số mà nhà sản xuất công bố. Những yếu tố này giúp cho xe máy điện có tuổi thọ lớn hơn xe máy xăng và mang lại giá trị dài hạn, càng dùng lâu, càng tiết kiệm chi phí sử dụng.

Người dùng dễ dàng tiếp cận xe máy điện

Tâm lý chung của người tiêu dùng là muốn "mua đứt bán đoạn", nên giai đoạn đầu khi ra mắt chính sách này, VinFast đã nhận không ít phản ứng trái chiều của khách hàng, tuy nhiên khi trải nghiệm được những lợi ích của hình thức này, nhiều khách hàng đã liên tiếp lựa chọn thuê pin hàng tháng.

Từng sử dụng xe máy điện thời 2013-2015, anh Minh Giang, cho hay: "Trước đây, mua xe máy điện các đại lý tư nhân bán cả pin và mình cũng nghĩ là mua xe thì phải mua cả pin, nếu không có pin thì chiếc xe có ý nghĩa gì nữa. Nhưng đến khi pin xuống cấp phải thay pin mới thấy chi phí quá đắt. Có khi tiếc tiền thay nên vẫn cố đi pin cũ khiến chiếc xe vận hành không bền bỉ và mất an toàn. Tính ra, sử dụng xe máy điện chưa chắc tiết kiệm hơn xe máy xăng".

Cho đến khi đổi sang dùng chiếc Klara S của VinFast, anh Giang mới có cảm nhận khác. "Người tiêu dùng xe máy điện giờ được VinFast đảm bảo về bộ pin nên chiếc xe bền bỉ hơn, người dùng muốn gắn bó lâu dài, từ đó giảm đáng kể chi phí sử dụng", anh Giang nhìn nhận.

Chính sách thuê bao pin của VinFast được giới chuyên môn đánh giá cao bởi việc đưa vào áp dụng thực tế không hề dễ dàng, từ tính toán chi phí sử dụng pin hàng tháng phù hợp với số đông, quản lý pin, quản lý rủi ro cho đến phát triển các nền tảng công nghệ hỗ trợ…Nhưng với mong muốn đưa xe máy điện đến gần hơn người tiêu dùng và kiên định với mục tiêu xanh hoá giao thông Việt Nam, VinFast vẫn tin tưởng, kiên trì thực hiện một cách bài bản hướng đi này và đã đạt được thành công nhất định. Hiện đã có hơn 11.000 khách hàng sử dụng xe máy điện đang dùng các gói thuê bao pin linh hoạt của VinFast.

"Cho thuê pin là chính sách khôn ngoan và tạo nên thành công của VinFast. Thông thường, giá bán xe điện nói chung đắt hơn xe động cơ đốt trong cùng phân khúc do bộ pin không hề rẻ. Do đó, khi thấy giá tốt hơn so với xe máy xăng, khách hàng sẽ dễ dàng chấp nhận xe máy điện, trong khi nỗi lo về pin đã được "dành" lại cho hãng xe. Đây chính là một chính sách mà người tiêu dùng chỉ có lợi, không có hại", anh Anh Châu - chuyên gia có 10 năm kinh nghiệm marketing ngành xe máy kết luận.

Sử dụng xe VinFast Vento, khách hàng có thể sạc xe ngay tại nhà, hoặc đến các trạm sạc pin công cộng VinFast với mức phí điện là 2.834 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương đương đơn giá điện bậc 5 của Bộ Công thương quy định. Chi phí này được thanh toán cùng với phí thuê bao pin hàng tháng. Hiện, VinFast là thương hiệu duy nhất có hạ tầng trạm sạc được đầu tư bài bản tại Việt Nam với 40.000 cổng sạc ô tô và xe máy điện đang hoạt động. Hãng đặt mục tiêu hoàn thành 150.000 cổng sạc trên toàn quốc trong năm 2022.