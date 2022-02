Chính thức khởi tranh giải đấu Bamboo Airways Golf Tournament 2022 - Spring Swing với giải thưởng HIO hàng chục tỷ đồng

Tiếp nối thành công của chuỗi giải đấu Bamboo Airways gây tiếng vang lớn trong cộng đồng golfer, từ 24/2 – 27/2, tại FLC Golf Links Quy Nhon, FLC Biscom phối hợp cùng Bamboo Airways tổ chức giải đấu Bamboo Airways Golf Tournament 2022 – Spring Swing.



Giải đấu quy tụ hơn 700 golfer tham dự theo thể thức Đấu gậy dựa vào Handicap Ngày (System 36), với 3 bảng đấu: Bảng A (HDC 0-15), Bảng B (HDC 16-28), Bảng C (HDC 29 trở lên).

Bamboo Airways Golf Tournament 2022 – Spring Swing chính thức khởi tranh.

Giải đấu khai xuân mang đến tài lộc cho người chiến thắng với cơ hội nhận HIO lên tới hàng chục tỷ đồng gồm: 16 chiếc xe hạng sang, 01 biệt thự sân golf đẳng cấp 6* trị giá 18 tỷ thuộc dự án Coastella Golf Villa Quy Nhon, 01 năm bay Bamboo Airways miễn phí các chặng nội địa, 01 thẻ hội viên 35 năm sân FLC Golf Links Quy Nhon, vàng FJC cùng nhiều quà tặng giá trị khác từ nhà tài trợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Việt Hùng, Tổng giám đốc FLC Biscom cho biết: "Hưởng ứng kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/03, việc tổ chức các giải golf trọn gói gồm: bay Bamboo Airways, nghỉ dưỡng tại quần thể FLC và thi đấu golf nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu toàn diện của chúng tôi nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn, an toàn, qua đó đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch sau đại dịch."

Tham dự lễ khai mạc có đại diện FLC Biscom và các đại diện đối tác TD&T – đối tác vừa ký hợp đồng 2.2 triệu đô với FLC Biscom

Ngay sau lễ khai mạc, các golfer đã ra sân thi đấu tranh tài theo từng bảng đấu trong không khí sôi nổi và đầy hào hứng. Đặc biệt, trong khuôn khổ giải đấu lần này sẽ diễn ra Gala trao giải với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: ca sỹ Mỹ Linh, ca sỹ Bằng Kiều, diễn viên Hồng Đăng, người mẫu Thúy Hằng...; nhiều DJ được yêu thích hàng đầu như DJ Tuấn Kruise, DJ Tít… Chương trình Gala sẽ diễn ra tối ngày 26/02/2022 tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort.

Các golfer ra sân thi đấu sau lễ khai mạc.

Trước đó, Hãng hàng không Bamboo Airways và FLC Biscom đã tổ chức thành công nhiều giải golf quy mô lớn thu hút nhiều golfer và người nổi tiếng tham dự có thể kể đến: Bamboo Airways Golf Tournament 2022 – Ngược gió vươn cao, Bamboo Airways Golf Tournament 2021 - Flight to the Top, Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020… với phần thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng.