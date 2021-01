Cho rằng bị vợ bỏ, thanh niên chạy đến yêu cầu CSGT được đo độ cồn rồi dọa đi tự tử

Khuya 2/1, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập chốt đo nồng độ cồn người tham gia giao thông tại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận 2.



Tại đây, CSGT đã mời một số phương tiện vào kiểm tra, đa số lỗi vi phạm là không có bằng lái xe, quên đem giấy tờ xe, vi phạm về nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản xử lý.

Một thanh niên quê An Giang chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm đến chốt CSGT và nói: "Tại sao mấy anh không đo độ cồn em? Em muốn được đo độ cồn".

Thanh niên yêu cầu được CSGT đo nồng độ cồn. Ảnh: Đăng Khôi

Sau đó, tổ công tác đã mời thanh niên này làm việc, tiến hành đo độ cồn và phát hiện người này đã vi phạm. "3 ngày 3 đêm liên tục, em buồn nên em đi nhậu. Em chạy qua, chạy lại, không đội mũ bảo hiểm, mục đích là để mấy anh CSGT thấy em để thổi phạt", người này nói.

Làm việc với CSGT, thanh niên này cho biết quê ở An Giang, có vợ và con. Tuy nhiên, vợ đã bỏ đi cưới người khác ở Tây Ninh nên buồn, đã có ý định tự tử nhưng không thành.

CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện của thanh niên này. Sau đó, tổ công tác đã gọi điện Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đến hỗ trợ, trấn an, đồng thời đưa người này về trụ sở công an phường tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.