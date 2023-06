Mạng xã hội những ngày qua xuất hiện đoạn clip về phần trao của hồi môn 300 tỷ đồng trong đám cưới của cô dâu Việt và chú rể người Ấn Độ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đám cưới nói trên được tổ chức tại Long An vào ngày 11/6. Nhân vật chính trong đám cưới là con gái của chủ một vựa gạo lớn ở Long An, chuyên xuất khẩu gạo đi nước ngoài.

Hơn 2 tấn hoa tươi được sử dụng trong tiệc cưới.

Chú rể là người Ấn Độ, cặp đôi du học nước ngoài và nên duyên vợ chồng. Bằng tình yêu thương chân thành, chú rể đã thuyết phục được gia đình cô dâu ủng hộ cuộc hôn nhân của cả hai.

Vì muốn đem đến cho con gái những điều tuyệt vời nhất, chủ vựa gạo đã thuê người dựng một không gian tiệc cưới hoành tráng và trao cho con số tài sản lớn làm của hồi môn.

Nơi đây vốn là khu vực nhà kho chứa gạo của gia chủ.

Anh Thanh Tứ (35 tuổi, ngụ TPHCM) là người lên ý tưởng và trang trí không gian tiệc cưới cho gia chủ.

Anh Tứ cho biết, hôn lễ lấy ý tưởng từ một khu rừng ánh sáng, dựng trên nền nhà kho chứa gạo của công ty gia đình. Hàng trăm tấn gạo đã được chuyển đi để cho ê-kíp tạo mặt bằng.

Anh Tứ đã sử dụng hơn 2 tấn hoa nội địa gồm có lan hồ điệp, mimosa, cẩm tú cầu, hoa hồng, lá bòng bong, hoa thạch thảo, hoa cúc, hoa đồng tiền... để trang trí khu vực đón khách, cổng vào, các tiểu cảnh chụp ảnh, bàn trưng bày, sân khấu…

200 nhân công đã làm việc liên tục trong 4 ngày để hoàn thiện không gian hôn lễ.

Ngoài hoa tươi, không gian tiệc cưới được trang trí hệ đèn led, pha lê, hệ thống âm thanh hiện đại. Tổng chi phí trang trí khoảng 2 tỷ đồng.

Khoảng 200 người đã làm việc liên tục trong suốt 4 ngày để biến nhà kho thành không gian lung linh ánh sáng và tràn ngập hoa tươi cho gia chủ.

"Sân khấu lớn là khu vực thi công khó khăn nhất bởi đó là cửa chính để gia chủ xuất hàng trăm tấn gạo đi mỗi ngày. Ngoài ra, trước ngày cưới, trời liên tục mưa lớn. Chúng tôi rất lo lắng vì một phần lớn rạp được dựng ngoài trời.

Đám cưới đón tiếp đông đảo khách mời từ nhiều quốc gia.

Mỗi tiểu cảnh đều được chuẩn bị tỉ mỉ.

Tuy nhiên, may mắn sau đó đến ngày tiệc chính thì thời tiết rất ủng hộ. Gia chủ và khách mời đều cảm thấy choáng ngợp trước không gian tiệc cưới được đầu tư tiền tỷ", anh Tứ chia sẻ.

Cũng theo đại diện nhóm thiết kế, đám cưới đón tiếp rất nhiều vị khách nước ngoài vì cô dâu chú rể đều đi du học. Bố mẹ và họ hàng cô dâu làm trong ngành xuất khẩu gạo nhiều năm nên có rất đông bạn bè ở khắp nơi trên thế giới.

Thời gian chuẩn bị ý tưởng, nguyên vật liệu là 3 tháng.

Không gian lung linh của đám cưới.

Trong đám cưới, cô dâu nhận được món quà gồm vòng cổ và vòng tay kim cương trị giá 200.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng) từ chú rể.

Ngoài ra, cô dâu còn nhận được 1 đôi bông tai kim cương, 1 ngôi nhà ở TPHCM có giá khoảng 24 tỷ đồng, 2 chiếc vòng tay, 2 cây vàng, 1 cơ sở sản xuất gạo, 1 chiếc xe Mercedes từ bố mẹ đẻ; cùng hàng chục cây vàng đến từ họ hàng đôi bên… Tổng giá trị số của hồi môn cô dâu nhận được là hơn 300 tỷ đồng.

Số của hồi môn cô dâu nhận được.

Anh Tứ vốn có thói quen ghi lại các clip tiệc cưới do mình chuẩn bị. Đoạn clip về đám cưới của cô dâu Long An do anh đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

"Phía gia đình cô dâu ban đầu khá e dè vì không muốn mọi người nghĩ rằng họ khoe khoang. Tuy nhiên, sau đó nhận được lời chúc phúc và sự ngưỡng mộ của nhiều người, gia đình cũng vui vẻ đón nhận", anh Tứ nói.

Anh Tứ chụp ảnh kỉ niệm cùng cặp đôi.

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều người đã nhận ra bố mẹ của cô dâu là người kinh doanh khá có tiếng ở Long An. Họ không chỉ sở hữu khối tài sản khủng mà còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

(Ảnh: Simon Tứ, Gbrown Flower)