Chơi tiền ảo, cờ bạc thua lỗ, thanh niên vào nhóm kín, rủ nhau mua "hàng nóng" để cướp ngân hàng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp Công an TP.Dĩ An (Bình Dương), Viện Kiểm sát nhân dân TP.Dĩ An củng cố hồ sơ, xử lý Trần Dương Ngọc Hải (SN 1995, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi cướp tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện Hải sử dụng tài khoản Facebook tên "Tran Hai", tham gia nhóm kín và rủ 5-6 người khác cùng thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt tài sản, đặc biệt đối tượng còn đăng lên mạng xã hội tìm mua "hàng nóng".

Trần Dương Ngọc Hải (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bình Dương

Hải tìm hẹn, gặp 2 người (chưa rõ lai lịch) để bàn bạc về việc đi cướp tài sản, sau đó, các đối tượng đồng ý và thống nhất phương án mua súng giả, mua xăng làm "bom xăng" để đi cướp.

Tuy nhiên đến ngày hẹn, một đối tượng không đến. Do quá túng quẫn, Hải và đối tượng còn lại rủ nhau đi cướp ngân hàng mà Hải đã điều nghiên trước đó.



Khoảng 15h ngày 12/8, các đối tượng đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An nhưng thấy có đông người giao dịch nên các đối tượng đi đến khu phố Chiêu Liêu A, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An chờ ngân hàng còn ít người rồi sẽ vào cướp tiền.

Lúc này, lực lượng công an tuần tra, phát hiện Hải có dấu hiệu nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng có mang theo 1 con dao, 2 súng ngắn bằng nhựa màu đen, 2 chai "bom xăng", 2 đôi bao tay vải màu xám.

Qua đấu tranh, Hải khai nhận, bản thân không nghề nghiệp, không nơi cư trú nhất định, trong quá trình sinh sống Hải có đầu tư tiền ảo và thua lỗ, chơi cờ bạc online cũng bị thua.

Hải đang nợ tiền nhiều người, rơi vào tình trạng túng quẫn tài chính nên đã lên mạng tìm hiểu cách thức cướp ngân hàng.

Để có tiền tiêu xài, ngày 6/8, Hải đã mượn xe máy của bạn gái mang đi cầm cố được 7 triệu đồng, sau đó nói dối bị mất trộm.