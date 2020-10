Chơi trước sân nhà, bé gái 3 tuổi nghi bị nước lũ cuốn mất tích

Sáng nay 20/10, tin từ chính quyền địa phương phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng đang điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia ra các khu vực khác nhau để tìm kiếm cháu N.Q.C. (3 tuổi, ngụ tại TDP Tân Hà, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) bị mất tích nghi do nước lũ cuốn trôi.



Theo đó, vào chiều qua 19/10, chị Nguyễn Thanh Hằng (trú tại TDP Tân Hà, phường Hưng Trí) phát hiện con gái của mình là cháu N.Q.C. (3 tuổi) khi đang chơi một mình trước sân nhà, sau đó thì không thấy cháu đâu nữa.

Nghi ngờ con gái bị rơi xuống dòng nước chảy trước sân nhà và bị lũ cuốn trôi, chị Hằng cùng người nhà báo với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tiến hành sơ tán người dân tại xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, khi nước lũ vẫn đang lên rất nhanh

Theo chính quyền địa phương, trên địa bàn phường có một số điểm ngập sâu, trước nhà chị Hằng cũng bị ngập khoảng 1 m. Lực lượng chức năng nghi cháu bé bị trượt chân rơi xuống nước. Gần nhà chị Hằng là khu vực cầu Bàu (thuộc khu vực TDP Tân Hà)

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người nhà tổ chức tìm kiếm cháu C. từ chiều qua đến nay. Tuy nhiên, do trên địa bàn hiện mưa rất to, nước thượng nguồn đổ về lớn khiến một số xã, phường ở vùng hạ du như phường Hưng Trí, xã Kỳ Hoa, xã Kỳ Hà ngập nặng nên công tác tìm kiếm cháu C. vẫn đang gặp nhiều khó khăn.